Thalía y Tommy Mottola: lujosa residencia en Miami de 8 millones de dólares

Thalía y Tommy Mottola han sido una de las parejas más sólidas del medio artístico que han reafirmado su amor al permanecer juntos desde hace veinte años, pues contrajeron nupcias en el año 2000. Y en ese sentido han sabido mantenerse juntos gracias a las decisiones que toman para beneficio de los dos.

Y precisamente, su más reciente decisión, fue en torno a la compra de una lujosa residencia en Miami, que de acuerdo a The Real Deal, costó la exhuberante cantidad de 8 millones de dólares. Localizada en la torre sur del Four Seasons Residences en The Surf Club, en Surfside, al sur de la Florida, es el paraíso perfecto para la familia Mottola-Sodi.

Según información del programa de TV, Despierta América, la propiedad cuenta con cuatro habitaciones, cinco baños, tocador, sala familiar, cocina de diseñador y está revestida de pisos italianos, entre otros lujos para la comodidad de toda la familia y como el matrimonio no se merece menos, la adquirieron con una privilegiada vista al mar.

El edificio donde está ubicado el lujoso departamenteo, cuenta además con todo tipo de comodidades para sus huéspedes como los espacios comunes, por supuesto, cajones de estacionamiento y piscinas para una relajada estancia.

The Real Deal, informó que la famosa pareja de Thalía y Tommy Mottola tendrán como vecinos a Pat Riley, quien figura como presidente de Miami.

El matrimonio ha formado una bella familia junto a sus dos hijos Sabrina y Matthew, 12 y 8 años, respectivamente, los cuales colaborarán con Thalía en su nuevo álbum dedicado a los niños.