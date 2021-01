Thalía y Laura demandan a responsables de agredir a su abuela

La señora Eva Mange, fue víctima de abusos y malos tratos en el asilo de ancianos donde se encontraba internada, motivo por el cual las actrices de Televisa, Thalía y Laura Zapata, comenzaron una batalla legal contra quien resulte responsable de los actos tan atroces a los que fue sometida su abuelita.

Las investigaciones legales iniciaron tras enterarse que la persona encargada del cuidado de la señora Eva, intentó darse a la fuga, por lo que Thalía y Laura Zapata, no dudaron en denunciar a los responsables por los malos tratos a lo que la adulta era sometida.

La señora Eva tenía una lesiones muy fuertes en su cuerpo, a tal grado que las mismas fueron causadas por la poca movilidad que la abuelita de las famosas tenía en el asilo, siendo esto responsabilidad de quien estaba a su cuidado y del mismo sitio, ya que prueba que no están en condiciones óptimas de tener a los ancianos.

Las heridas que Doña Eva Mange sufrió en el asilo. Twitter Laura Zapata

Después de que Laura Zapata dejara en claro que el estado de su abuela era deplorable, compartió una serie de fotografías que muestran los pocos sentimientos de las personas encargadas en el asilo de ancianos donde la señora se encontraba.

“Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, fueron las palabras en el post de su cuenta oficial de Twitter de Laura Zapata.

A través de sus respectivas redes sociales, fue como Thalía y Laura Zapata, dieron a conocer la noticia, tras acudir a festejar su cumpleaños número 103, que se convirtió en tristeza tras ver como la anciana sufría en ese lugar y nadie se había dado cuenta.

Las famosas dejaron en claro que el motivo que las llevó a internar a su abuela en el centro fue por que ellas no querían que la señora Eva pasara sus días encerrada en su casa, solo con su enfermera, y que pensaron que por comodidad y por felicidad, ella estaría más a gusto con personas como ella, sin embargo, se equivocaron, pues no contaban con ese lamentable hecho, y nunca imaginaron que su pobre abuelita sufría tanto.

Por su parte, Thalía, a través de su cuenta oficial de Instagram agradeció a sus más de 17 millones de seguidores, a familiares y amigos por estar al pendiente de la salud de su abuela, y pidió orar por ella para mitigar el dolor por esta terrible experiencia.

“¡Gracias amores míos!. Quiero agradecerles a todos el gran apoyo que han brindado a mi familia y a mi en relación a la situación tan triste que estamos atravesando con nuestra abuelita en estos momentos. Esto ha sido muy difícil para todos, en especial para mi abuela. Gracias por respetar nuestra privacidad y por enviarnos tantas muestras de cariño. ¡Los quiero mucho!”, fue el mensaje de Thalía.