Thalía y Laura Pausini estrenan "Sino a Ti", canción dedicada a sus hijos

A punto de cumplir 51 años de edad, la cantante Thalía ha traído una nueva sorpresa musical; se trata de "Sino a Ti", un tema que canta a dúo con la cantante italiana Laura Pausini y que la tenían 'guardada' en un cajón desde el 2014 y fue abierto -después de ocho años- este 2022.

"Sino a Ti" fue estrenado oficialmente en el canal oficial de Thalía este jueves y confirmado en las historias de su cuenta de Instagram, en una foto en la que la esposa de Tommy Mottola aparece junto a Laura Pausini, nominada al Óscar por la Mejor Canción de Año 2021.

El tema forma parte del álbum recopilatorio de la cantante italiana titulado "20 Grandes Éxitos de Laura Pausini" y "Sino a Ti" es el primer sencillo elegido para la re-edición que fue aprobada en agosto de 2014.

El vídeo de "Sino a Ti" fue rodado en la Ciudad de Nueva York y estuvo bajo la dirección de Leandro Manuel Emede y Nicolo Cerioni con el respaldo del sello de Warner Music. El vídeo oficial está conformado por las voces de Thalía y Laura Pausini y la letra es dedicada a los hijos de ambas cantantes.

Y ante la noticia, los fanáticos de la intérprete de éxitos como "Amor a la Mexicana" de los 90's, ya se han pronunciado al pie del vídeo en YouTube y algunos de los comentarios dejan ver la emoción de los mismos tras leerse: "Hermosa... me emociona este tema", "Dos grandes dos amores dos potencias", "Divinas!".

Y el mensaje a Thalía no se hizo esperar: "Muy hermosas las dos y que alegría de verte con mi artista favorita por décadas; las dos tienen talento sin opacar una a la otra. Vuelvo y te repito así traigas guaruras te caería bien una gira en México por la república Mexicana. Basta un poco más de humildad como Laura Pausini. Hermoso todo".

"Gran canción", "Amoooo", y una parte de la letra tampoco se hizo esperar a manera de celebración de este dueto: "Por una vez que tengo tanto, que no importa cuanto, no hay nada que decir, ni nada que pedir, SINO A TI"; o "Que video tan bello dos grandes cantantes....la amistad es un valor que pocos valoran hoy....que lindas se ven juntas cantando!!!".

También: "Genial!!! Regresa la buena música!!! ya no mas reguetón", "Amo tanto esta canción!! mis ídolas!!!", "Mi Artista favorita del mundo entero, Thalía, Y una de mis favoritas, me encanta esta colaboración". "Amo esta canción!!! Dos grandes de la música juntas en una canción dedicada a sus hijos", "Esta canción es arte puro. Debería tener las reproducciones que tienen hoy la música basura. Gracias por canciones como éstas".

Lo que deja ver la satisfacción por este dueto entre Thalía y Laura Pausini que nunca se hubiera pensado en la historia de la música, aunque también es cierto que de todo puede pasar...

