Thalía y Kenia Os prometen 'romperla' con nueva colaboración juntas

Las famosas cantantes mexicanas Thalía (Ciudad de México) y Kenia Os (Mazatlán, Sinaloa), han causado la algarabía total entre sus seguidores, tras presumir que han unido sus talentos y que preparan una nueva sorpresa para los fanáticos de la música pop... por lo que prometen ¡'romperla'!

Y es que, desde hace algunos días, la también influencer sinaloense dejó ver a través de sus redes sociales, que estaba en camino a Nueva York para reunirse con una de las grandes exponentes de la música pop de todos los tiempos como es Thalía.

Y en las últimas horas, ambas terminaron con la zozobra de sus fans tras publicar una fotografía juntas, que denota la explosiva colaboración que ambas se han dispuesto a tener juntas en la escena musical este 2022 y que promete ser todo un boom.

Incluso, la famosa de 22 años que cumplirá los 23 el próximo 15 de julio, no podría haber recibido mejor regalo anticipado de cumpleaños, tras su encuentro con la esposa de Tommy Mottola en la ciudad de la gran manzana.

''Gracias por esta oportunidad tan grande en mi carrera gente. Hoy conocí a Thalía, la artista más linda, sencilla y llena de bonita energía que he conocido. Estamos preparando algo para que ustedes estén atentos'', escribió Kenia Os en su cuenta de Twitter.

Mientras que en su perfil de Instagram no dejó de expresar a la par de sus tres fotografías: "Y mi primer amor se llamaba @thalia". Por su parte, Thalía quien también ha compartido la tercia de imágenes que se ha tomado junto a Kenia, no dejó de lado su felicidad por una nueva colaboración con una paisana: ''Emoción total Kenia Os wow todo. Love ya baby shhhh''.

Y las reacciones del público no se han hecho esperar, tras leerse comentarios como: "Soy fan de las 2", lo que significa que muchos ya están esperando la sorpresa que ambas famosas tienen preparada para su público "popero-reguetonero".

Mientras que fue la propia Thalía quien inundó de llamaradas de fuego y dinamita la publicación de la intérprete de "Llévatelo" de su disco "Cambios de Luna" (2022) y al momento se ha podido ver tal furor de sus fans, luego de apreciarse nada más y nada menos que 12,886 'Me gusta' y 185 respuestas de sus seguidores.

Al momento se desconoce lo que ambas tienen planeados, pero lo que sí se puede vislumbrar desde ahorita, es que será un hitazo total... Pues más de 1,114,745 fanáticos han reaccionado con un corazón rojo en Instagram.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!