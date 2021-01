Thalía, triste por el cumpleaños 103 de su abuela Eva Mange

El pasado lunes 18 de enero, Doña Eva Mange, abuela materna de Thalía, cumplió 103 años de edad, sin embargo, lo que tendría que haber sido motivo de alegría, se convirtió en tristeza para la cantanante y las hermanas Sodi Miranda, pues se encontraron con la desagradable sopresa del maltrato que se le ha dado a la matriarca de la familia durante su estancia en la casa para adultos mayores donde ha estado viviendo por algún tiempo.

Motivo por el cual, tanto Thalía como su hermana Laura Zapata, denunciaron públicamente a través de sus redes sociales dicho descuido por parte de quienes se encargan de darle una vida "de calidad" a Doña Eva Mange; el hecho ha causado gran conmoción entre los internautas quienes son fanáticos de las estrellas de telenovelas.

Thalía siempre ha sido una figura del medio del espectáculo mexicano y latino, que ha mostrado su mejor cara, incluso en situaciones difíciles en su vida; sin embargo, en esta ocasión no ha podido evitar sentir tristeza, tanto, que ni siquiera se fotografió como en muchas otras ocasiones, en las que aparece más radiante y hermosa.

En su cuenta oficial de Instagram, Thalía expresó su más grande dolor al pie de la fotografía de su abuelita Eva Mange quien -pese a todo, -aparece muy coqueta ¡con uñas largas y pintadas de rojo! y comiéndose una nieve de cono:

"Hoy 18 de Enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Más, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables.

Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida.

¡Muchísimas gracias a tod@s por las felicitaciones que nos han mandado para celebrarla hoy, en su cumpleaños número 103!".

Por su parte, su hermana Laura Zapata envió un mensaje de indignación a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que expone que ya ha comenzado la acción legal contra quienes han "cuidado" de su abuela, pues ellas han dejado en ese lugar a la matriarca de la familia para que tenga una vida de calidad y no ha sido como ellas esperaban:

"Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables".

Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.�� pic.twitter.com/VWu0LGwRCv — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

Por otro lado, con el corazón roto, la villana de telenovelas escribió una felicitación a su "guerrera" como llama a su abuela Eva Mange, quien, pese a las graves heridas que presenta en su cuerpo, se ve muy bien.

"Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré."

En el mismo tuit, se pueden ver un total de nueve imágenes que Laura compartió con sus más de 175 mil seguidores en Twitter para demostrar la mala calidad de vida que le han dado a su abuela Eva Mange, quien tiene graves y profundas heridas en el cuerpo.