Thalía se quita la pijama y deleita con increíble perfil

Como una de las celebridades más bellas de la escena musical, Thalía no dudó en mostrar su perfecta figura física mientras se llegaba la hora de irse a la cama a descansar. Pues la cantante se ha unido a los cientos de famosos que sin complicación alguna, presumen sus cuerpos casi perfectos.

Fue a través de su perfil oficial de Tik Tok, que Thalía, se mostró en uno de los momentos más sensuales que ha compartido. El clip en el que se puede apreciar la belleza física de la esposa de Tommy Mottola, ha causado sensación, pues sin lugar a dudas, "la reina de las telenovelas de los 90's", luce genial.

"Me encanta este trend, ¡¡¡pero siempre me caigo!!!", escribió Thalía en su perfil de Tik Tok mientras se escucha el emblemático tema "Put Your Head On My Shoulder" de Giulia Di Nicolantonio, a la par de su notable transformación en segundos.

La divertida pero atrevida escena empieza cuando Thalía se está lavando los dientes, luciendo una pijama de seda color gris, pero dice: "¡Ya no más!" y luego de modelar hacia la cámara se postra en el marco de la puerta y en un abrir y cerrar de ojos, aparece más diva que nunca y luciendo ¡un perfil de infarto!

Pues después de vestir la pijama y luego el corsé con el que luce toda su figura, que se puede ver a la perfección por unos segundos. Y aunque el clip tiene 187.8K de vistas, curiosamente no tiene ningún comentario.

Sin embargo, donde sí se pueden ver comentarios, en en la cuenta oficial del programa de espectáculos de Telemundo, "Suelta la Sopa", quien compartió el vídeo de Thalía, y pese a que hubo quien halagó a la cantante, también tuvo algunos comentarios negativos, debido a la situación por la que está pasando su abuela Eva Mange, mientras ella se divierte:

"Osea, es en SERIO!!!!! Esta tipa de verdad tiene tiempo para estas estupideces por favor y la situacion que esta viviendo su Abuela?, "Preocupadisima está Thalia por la abuela, si es puro showwww", "Ay, cómo la veo de preocupada por la abuelita", "Ahi es donde deberia tener a su abuela y no olvidada en un asilo", "Y su abuela como estará", entre muchos por el estilo.

No obstante, tal parece se que de desde Miami, Thalía ha podido controlar la situación de su abuelita Eva Mange apoyada al cien porciento por su hermana Laura Zapata, quien ha estado al pendiente de todo y ha tomado acción legal contra la casa de adultos mayores donde estaba internada su abuela.