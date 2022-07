Thalía saca a bailar a Barack Obama y lo llama 'macho' en frente de Michelle, su esposa

Para la cantante Thalía, poner en alto el nombre de México con sus canciones en un escenario es lo mejor y más si se trata de su recordado tema "Amor a la Mexicana" (1997) con el que ha puesto a bailar a decenas de generaciones. Pero su canción ha trascendido una vez más, desde que la cantante hizo de las suyas en pleno escenario y sacó a bailar a Barack Obama cuando fue presidente de Estados Unidos y hasta 'macho' lo llamó en frente de Michelle Obama, su esposa...

Por supuesto, el público se prendió y no sólo éste, sino también Michelle Obama, quien en ese entonces también era primera dama de la Unión Americana. El momento que desde hace tiempo circula en redes sociales y YouTube, se dio en una importe ceremonia.

Fue durante su actuación cantando "Amor a la Mexicana" en la Fiesta Latina celebrada en la Casa Blanca en 2009, que la cantante mexicana hizo de las suyas y sin decir 'agua va', sacó a bailar al primer mandatario de EE.UU. y hasta 'macho' lo llamó.

Además, la esposa del empresario Tommy Mottola, se lució bailando y cantando en frente de famosos cantantes y actores como Jennifer Lopez -quien se paró a aplaudir la buena puntada de Thalía-, Marc Anthony cuando eran pareja y Eva Longoria y muchísimos más, quienes estuvieron invitados a la celebración latina.

Con la música latina en vivo y a todo color, así como con el recinto de la Casa Blanca lleno de reconocidas celebridades, Thalía no la pensó y se acercó a la mesa de Barack Obama donde estaba con su esposa Michelle y lo invitó a bailar.

Y mientras el presidente de EE.UU. se paraba a bailar, Thalía aprovechó para darle la mano a la Primera Dama del país para agradecerle que "se lo prestara" para echar el danzón con el ritmo latino que corre por las venas cuando se escucha "Amor a la Mexicana", tras unos cuantos pasitos.

Lo sorprendente fue ver que cuando Obama regresó a su lugar quiso acercarse a su esposa y ésta lo medio ignoró, lo que podría verse como una escena de celos por parte de la respetable personalidad.

No obstante, Thalía suavizó la situación luego de que terminara la canción y agradeció una vez más a la familia Obama diciéndole que bailaba muy bien, lo que arrancó una carcajada del público presente.

