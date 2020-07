Thalía revela su secreto con el que luce ¡una cintura de avispa!

Thalía ha sido una de las cantantes más admiradas de muchos por la espectacular figura que posee y su cintura siempre ha sido motivo de tema de conversación; pues a sus 48 años y con dos hijos, sigue conservando ese cuerpazo que la hace única entre las artistas de su edad. Pues recientemente compartió su 'secreto' para lucir esa cintura de avispa que todas las mujeres ¡quieren tener!

Su belleza y carisma también forman parte de ese éxito. Pero, la cantante que sempre está muy activa en su cuenta oficial de Instagram, dejó atónitos a muchos de sus seguidores al ver de qué manera puede lucir una mini cintura de ¿60 centrímetros?; es decir, de reina de belleza.

Aunque el truco no es nada sencillo, ¡pues necesita de un equipo de cinco personas para poder lograrlo! Increíble pero cierto; hasta la misma Thalía dejó una descripción en el vídeo que compartió en el que expresa su sorpresa después de verse en el complicado y laborioso proceso para lograr una cintura con efecto de reloj de arena.

El look por el que la cantante pasó por el proceso de preparación fue para el vídeo de Estoy soltera, uno de sus más recientes sencillos que hizo en colaboración con Leslie Shaw y Farina, el cual tiene un ritmo muy pegagoso entre música urbana y Pop y que en YouTube tiene 17,147,158 vistas a partir del 18 de junio pasado que fue publicado en la plataforma.

Además sus casi 16.5 millones de seguidores en Instagram la han llenado de cariño luego de su última publicación compartida, pues a sólo un día de subirlo, tiene más de 860 mil reproducciones y un sinfín de halagadores comentarios, que sin duda, son una inspiración para seguir cautivando a su público de siempre.

"¡Cintura de avispa a 10 manos! ¡Quien dijo que lograr este look fue tarea fácil estaba soñando! Entre que me arreglaban los tirantes, me ajustaban los lazos del corset, me detenían en el cabello para que no se enredara y me apretaban la cintura a más no poder para lograr el efecto “reloj de arena” logramos el look que utilicé para en uno de los sets del vídeo de #estoysoltera. Y ese final inesperado...¡se coló en la edición!" Posteó la estrella.