Thalía revela por qué se culpó por la muerte de su padre

El padre de Thalía, el señor Ernesto Sodi, falleció cuando la cantante solo tenía seis años de edad y desde entonces, ella vivió pensando que había sido la culpable de su muerte, la ex actriz de Televisa, confesó que eso le causó serias dificultades en sus relaciones de pareja.

“Fui a saludarlo al hospital por que ya estaba súper mal, bueno, yo creo mi madre ya sabía lo que se venía y me llevó a saludar a papá, para que se ponga bien, vamos a ver a papi, para que se ponga bien y lo animes, entonces yo voy, chiquitita, este lo veo a él conectado, con tubos y máquinas y todo, voy y le cuento algo no sé de la escuela, le doy un beso, lo abrazo, le digo te amo y cuando me volteo y me estoy yendo, todas las máquinas empiezan y dice el sonido”, relató un una primera parte la protagonista de "María la del Barrio".

“Me sacan, entran los doctores, mi papá, mi papá se murió, yo siempre pensé que por mi beso de amor, había yo, provocado la muerte del hombre que amaba, entonces, eso a mí, me costó muchos años de terapia, que yo creo en la terapia como una panacea, de entender que no fue mi culpa, de entender que los patrones que yo buscaba de los hombres, era un patrón equivocado, para sanar a esa niña y de dejar ir eso, pero ahora lo entiendo, en aquel momento, de chiquilla y de jovencita nunca lo entendí”, finalizó la intérprete de "Equivocada".

Fue como de esa forma, Thalía se sinceró al contar parte de su vida familiar, y como la muerte de su padre le marcó la vida, "Mis relaciones siempre fueron muy difíciles hasta que entendí que tenía que solucionar esa situación con mi padre y dejar ir la idea de que había sido mi culpa", expresó Thalía.

Hoy en día la vemos muy feliz, al lado de su esposo Tommy Mottola, padre de sus hijos y con quien hace un mes, celebraron veinte años de matrimonio y se han consolidado como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo.

Recordemos que en éstos tiempos de pandemia, no se puede hacer mucho, por lo que Tommy Mottola, le celebró a Thalía, por todo lo alto en su casa, en agradecimiento por todos los años que han pasado juntos y celebrando estar unidos a pesar de las circunstancias.

Thalía, es una de las mujeres que siempre está cosechando éxitos, ya que recientemente apareció en la portada Vogue, por lo que declaró haber cumplido uno de sus más grandes sueños.