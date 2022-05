Thalía regresa con el seductor ritmo de Dance, Dance junto a Marc Anthony

Desde que la cantante Thalía se ha echado un clavado al baúl de los recuerdos y a los inicios de su carrera para continuar con su legado musical, ha seguido entreteniendo a sus fanáticos con una nueva producción de principios de los 2000, renovada y llena de sorpresas; pues está de regreso con el seductor ritmo de "Dance, Dance" junto al cantante puertorriqueño Marc Anthony.

Pues "Sangre" no es el único sencillo que ha venido a actualizar en esta nueva etapa de su carrera artística después de sus 50 años. Y con Dance, Dance, Thalía ha venido a darle un nuevo aire a ese tema del años 2022 de su disco "The Mexican".

No es la primera vez que la ex reina de las telenovelas ha hecho un dueto con un cantante famoso, pues entre las lista de quienes la han acompañado en sus aventuras musicales, figuran Carlos Rivera, Prince Royce, Maluma, Erik Rubín, entre otros; y esta vez, es el salsero boricua Marc Anthony, con quien figura en uno de sus más nuevos vídeos.

Thalía y Marc Anthony en una nueva aventura

"Dance, Dance", pertenece al nuevo álbum de la esposa del empresario Tommy Mottola, bajo el título "Thalía 2002-2022); lo que indica que con éste, la cantante está celebrando 20 años de su música. Y este tema fue lanzado en el canal oficial de Thalía de YouTube, el pasado sábado 21 de mayo.

Pues además de cautivar a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram, Thalía ha revivido algunos de sus temas que sonaron muy fuerte a principios de los años 2000, justo cuando estaba a punto de llegar al altar con Tommy Mottola, su esposo desde diciembre del 2000 y padre de sus dos hijos.

"Seguimos celebrando los 20 años del segundo disco homónimo de la #ReinaDelPopLatino @Thalia. No te pierdas el lyric Video... Dance Dance (The Mexican) en su versión Ingled y español sólo en su canal oficial: youtube.com/Thalia", se lee en una de las publicaciones compartidas por uno de sus fans de Instagram, al pie de un post en el que se puede ver la portada del tema.

Y tras su fecha de estreno, 21 may 2022, son un total de 37.992 visualizaciones en la plataforma musical de YouTube al momento. Por su parte, Thalía, ha celebrado con bombo y platillo el aniversario número 20 del mencionado álbum.

"No puedo creer que ya han pasado 20 años desde el lanzamiento de este disco que me abrió tantas puertas, que me llevó a recorrer lugares maravillosos del mundo y me trajo tantas alegrías. ¡Feliz Aniversario #Thalia (2002)! ¡HOY ESTAMOS DE FIESTA y “A quién le importa?”! ¿Cuál es tu canción favorita de este álbum? ¡Cuéntame!".

