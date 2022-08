Thalía llega a los 51 y presume muñeca idéntica a María la del Barrio entre sus regalos

El pasado viernes 26 de agosto, la cantante Thalía cumplió 51 años de edad, no obstante, las celebraciones y los regalos que ha recibido no han sido especialmente de ese día, sino desde antes, pues la famosa recordó su faceta de actriz luego de que recibió entre sus regalos, una muñeca tipo Barbie idéntica a María la del Barrio, uno de sus personajes más icónicos de la televisión mexicana de la década de los 90's.

La semana pasada, Thalía hizo una colaboración con su colega, la cantante italiana Laura Pausini, una canción del 2014 de ella, que renovaron juntas y va dedicada a los hijos de ambas, que lanzaron en YouTube; y desde el momento que llegó al estudio, la esposa de Tommy Mottola presumió en redes sociales el recibimiento que le dieron y desde entonces ya la apapachaban con decenas de regalos.

Y el domingo pasado no fue la excepción, pues la también actriz compartió la decoración de globos, flores, pasteles y otros regalos que le han hecho llegar sus fanáticos a su residencia en Nueva York, EE.UU.; pero lo que más llamó la atención, fue una muñeca idéntica a María la del Barrio, telenovela que la afamada estrella protagonizó en 1995 junto a Fernando Colunga e Itatí Cantoral para Televisa.

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz compartió un vídeo en el que detalla todos los regalos que tuvo y se ve más feliz que nunca, pues hasta dijo que había visto los número al revés como si fueran 15 años.

Orquídeas blancas, margaritas, letreros de "HAPPY BIRTHDAY" con inflables rosas, champagne y hasta un par de tenis de la reconocida firma Nike con el distintivo de su avatar, fueron algunos de los regalos que le hicieron llegar a la intérprete de "Amor a la Mexicana".

Pero uno de los regalos que más valoró y presumió en el clip, fue la muñeca que es idéntica a María Hernández, personaje que la catapultó a la fama en los 90's, y cuya telenovela es la segunda versión de "Los Ricos También Lloran" (1979).

La cantante de 51 años recibió a su querida María la del Barrio en una caja y con un recado de Aarón, un artista plástico que se dedica a recrear todos los pesonajes femeninos más icónicos de las telenovelas y los que ha realizado Thalía no han sido la excepción, pues hasta dijo que y le había prometido hacerle todas las muñecas de los personajes que ha interpretado.

Los detalles más sobresalientes de María la del Barrio son su vestido negro, el cabello largo y medio rizado y una corona de la misma tela del vestido, así como calcetas largas y tenis negros, con detalles como corazones rojos en las rodillas.

