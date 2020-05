Thalía esta de luto; muere un ser querido

En esta ocasión Thalía se mostró muy triste en sus redes sociales al dar a conocer una lamentable noticia, un ser querido murió al perder la batalla contra el coronavirus. Sus millones de fans, quienes no están acostumbrados a ver a la artista triste se conmovieron por la situación y le madaron sus condolencias.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Thalía manifestó desconsolada a través de un video que un ser querido muy cercano había muerto por coronavirus, pandemia que azota al mundo. La famosa cantante y actriz habló de la excelente persona que era el ahora fallecido.

Lee también: Frida Sofía revela que Alejandra Guzmán la drogaba de niña

"Juan Carlos Pastrana ha perdido la batalla contra el Covid-19, solo tenía 36 años, gran parte de su vida la compartió conmigo, con mis ilusiones y mis sueños y mis proyectos. Siempre estuvo ahí apoyándome, siempre fue parte de la Thalifamilia todos nosotros estamos de luto, estamos muy conmovidos, muy consternados, mandando amor, luz, a toda su familia a todos sus seres amados. Este es una perdida que me duele infinitamente, este chico lo único que daba era bondab, amor , bienestar, tranquilidad, felicidad”, señaló la intérprte de No me Acuerdo.

En el mismo video Thalía llamó a sus fans a cuidarse mucho y tomar las precauciones necesarias, ya que todas las personas somos vulnerables ante está terrible enfermedad. "Tenemos que cuidarnos, todos somos vulnerables en esta batalla del Covid-19", escribió la famosa.

Entre los famosos que le escribieron de forma casi inmediata a la cantante fueron Michelle Vieth, Ana Bárbara, Camila Sodi y Consuelo Duval.

Que pena mi bella. Y así en la medida de lo posible hay que cuidarnos, abrazo profundo", escribió Ana Bárbara. "Lo siento muchos", escribió Consuelo.