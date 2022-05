Thalía celebra el Mother's Day desde un autobaño y con un pastel hecho por su hija

El pasado sábado 8 de mayo, se celebró en Estados Unidos el Mother's Day que sería el Día de las Madres 'gringo' y la cantante Thalía lo pasó de una manera poco usual y con algunas sorpresas fuera de serie, como permanecer al interior de un coche desde un autobaño y por otro lado, con un pastel hecho por su hija Sabrina Sakaë.

La intérprete de "Arrasando" (2000), compartió a través de su cuenta de Instagram desde el sábado pasado, la manera tan especial y poco convencional de celebrar el hecho de ser madre de dos hijos y de tener un esposo que la adora.

Thalía Sodi de Mottola compartió un vídeo en el que se le escucha decir: "Bueno, mi marido me trajo a celebrar Mother's Day, he too me to celebrate Mother's Day in a car wash... so I was expected and I love it He and I love it!... Oh!, this is so romantic... wooow! (él a mí para celebrar el día de la madre en un lavado de autos... así lo esperaba y ¡me encanta!... Esto es muy romántico... ¡wooow!).

Lee también: La vez que Thalía se acomodó en las piernas de Maluma en el escenario y prendieron al público

Un Día de las Madres gringo fuera de serie

Y aunque sorprendida por el inusual festejo, Thalía se mostró fascinada y además, mostró el pastel que le ha hecho su hija Sabrina Sakaë de sorpresa a sus 15 años de edad, a la par que en la publicación de su cuenta de Instagram se lee:

"En familia, llena de flores, un corazón de madera hecho por las manitas de mi hijo Matthew, un pastel que sabía a mi postre favorito de la infancia hecho por mi hijita Sakaë, globos y una parada inesperada al car wash hicieron de este día de las madres el más maravilloso del mundo! Los amo tanto. Gracias por amarme tal cual soy mis bebés y mi maridito precioso. Feliz día de las madres siempre!!!".

Lee también: El día que Thalía puso nervioso a Paco Stanley y lo dejó en ridículo en su programa en vivo

Thalía iba junto a su esposo Tommy Mottola y una de sus mascotas, un perro de raza Doberman y dijo que el que vivió el sábado pasado, fue el mejor Día de las Madres de su vida, mientras veía y grababa desde adentro del vehículo, cómo caía el agua que lo enjuagaba, pues no hubo nada preparado, todo fue espontáneo.

Además, Thalía también posó junto a unos globos plateados que formaban a frase: "#1 MOM" (Mamá, la número uno), así como un corazón que su hijo menor le hizo en l escuela pintado de rosa fucsia y la frase "Te amo", un arreglo de rosas rojas otros tonos y el que podría ser su mejor regalo, un pastel hecho con las manos de su hija Sabrina.

Y tras algunas reacciones como las de Vovó Izaura Demari, Dee Ocleppo Hilfiger o Msr. Hilfiger y Kathrine Narducci, Thalía ha recibido otros comentarios como: "¡Muchas felicidades bella! Definitivamente, tu mejor telenovela es ¡la de tu vida! ¡Tus hijos deben estar muy orgullosos de una madre que está logrando balancear su vida: entre ser una mujer de carrera, madre de familia, esposa y además darse tiempo para disfrutar la vida! #ThaliFanPorSiempre".

La también actriz de telenovelas hizo reaccionar a 51,102 seguidores hasta el momento y se pueden leer 686 comentarios de admiración y respeto hacia la artista.

Síguenos en