Thalía arremete contra AMLO por actitud sobre el Coronavirus

Thalía, actriz y cantante mexicana, expresa su molestia ante la actitud que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, ha demostrado ante la situación de pandemia que se está viviendo en el país así como en el extranjero.

Después de todas las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de Salud (OMS) así como por los gobiernos de cada nación del mundo, Thalía comenta que es increíble la actitud que está tomando el Presidente de México, ante tal caos.

Pues a través de un vídeo, en en que aparece a compañado de una mujer oxaqueña de nombre Esperanza, López Obrador externa de la manera más despreocupada, entre otras cosas, que todavía es momento para continuar con las actividades normales y si es posible, llevar a la familia a comer a restaurantes con el fin de apoyar la economía del país, pues si la población se paraliza, tendrá un efecto dominó.

El presidente visitó el resturante después de estar en una gira por el estado de Oaxaca en los municipios de Tlaxiaco, Guelatao, durante la supervisión de dos carreteras, Oaxaca-Tehuantepec y Oaxaca-Puerto Escondido. También visitó el Hospital General que está construyendo el gobierno del estado, y el Gobernador Alejandro Murat, está por entregarlo para que se utlice por la pandemia de Coronavirus.

Entre otras cosas menciona que el nosocomio va a ser operado por el ejército durante el plan DN-III y será totalmente equipado.

"Nos estamos preparando, nada más que no debemos de espantarnos, no adelantar vísperas, es lo que vengo diciendo... Los mexicanos, por nuestras culturas, somos muy resistentes a todas las calamidades.. Siempre hemos salido adelante y en esta ocasión, vamos a salir adelante..."

"Nuestro pueblo es poseedor, heredero de culturas milenarias, de grandes civilizaciones, y en eso estriba nuestra fortaleza... No apanicarnos, vamos hacia adelante y... No dejen de sair, todavía estamos en la primera fase...yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas... porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular".

También comentó: "No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos, sin ton ni son de manera exagerada... vamos a seguir haciendo nuestra vida normal y en algún momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos, pero ahora todavía, con sana distancia podemos seguir conviviendo".

"Aquí en Oaxaca sólo hay dos casos de personas infectadas por Coronavirus, dos nada más... y ya están saliendo en todo Oaxaca... entonces, no exagerar nota, tenemos (eso sí) que estar preparados y no pensar que no nos va a afectar... puede que nos afecte y puede escalar el problema, pero estamos preparados y vamos a salir adelante", finalizó AMLO.

Posteriormente comentó que le daba mucho gusto terminar en ese lugar después de su gira y agradeció su hospitalidad a la señora Esperanza, comentando que continuaría con la degustación de alimentos.

Por otro lado, Thalía comenta que no está bien congregarse o agruparse, ni siquiera salir, deja en claro que los profesionales de la saud nos han indicado contantemente que tenemos que estar solitos... (pone otro pedazo del vídeo) mientras dice, ¿por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto podemos seguir propagando el virus si ni siquiera saberlo... recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas... pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles, por lo que se pone en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido..."

Así como ancianitos, mujeres embarazadas, bebés prematuros, a todos en general"...

"No puede ser que después de escuchar y re escuchar, las instrucciones de los expertos y ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no toman en serio... eso yo no lo puedo entender..."

"Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad, saludables... No podemos seguir permitiendo que este Coronavirus cause más estragos, ¡Paren y quédense en casa!", finalizó la actriz.