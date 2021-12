Testigo afirma que Galilea Montijo si cobraba por bailar

Desde hace años Galilea Montijo ha negado rotundamente el rumor que surgió de que había sido bailarina, sin embargo, con la reciente polémica en la que está envuelta al ser relacionada sentimentalmente con el fallecido narcotraficante Marcos Arturo Beltrán Leyva "El Barbas", se revivió el escándalo de que ella cobraba por bailar.

Fue durante la emisión del pasado jueves (2 diciembre) del programa de internet Chisme No Like en donde precisamente se tocó el tema que tiene en jaque a Galilea Montijo, pero además, un testigo afirmó que en el pasado la presentadora fue bailarina y que cobraba por hacerlo.

Elisa Beristain y Javier Ceriani se contactaron con una fuente, suepuestamente quien había sido muy amigo de la conductora de Televisa en el pasado, y quien dijo que efectivamente ella trabajaba de bailarina enun lugar que llevaba por nombre El Cucurru Cucu. El testigo informó que, tal como lo ha desmentido la presentadora no era un teibol, sino un bar donde iban muchas parejas, pero efectivamente la famosa bailaba con sexyx prendas.

"En short no en bikini, no era un teibol, era, iban parejas y después se hizo shipping. Quiero que sepas, este Ayala, cómo se llama, Alexis Ayala el copió de ahí y se lo llevó a la televisión", confesó el testigo. Al ser cuestionado sobre si Galilea Montijo bailaba con una amiga, "Jaime", mencionó que efectivamente la famosa bailó con la actriz Liliana Lago, quien primero se trasladó a la Ciudad de México en busca de figurar en la televisión.

"Ella y Liliana Lagos eran mis compañeras las dos, quiero que sepas que a Liliana yo la lleve a la central camionera para que se fuera a la ciudad de México y después ella se fue a Tv Azteca y después llamó a Galilea Montijo, y Galilea se fue a Televisa, y fue cuando hizo la novela con Marible Guardia y Joan Sebastian, ella era la gata", señaló.

En cuanto a si volvió a tener contacto con Galilea Montijo y Liliana Lagos, la fuente señaló que de Galilea nunca supo nada pero de Liliana sí la ha vuelto a ver. Ante las preguntas de las prendas que usaba Galilea Montijo durante los bailes, la fuente indicó que usaban "shorcitos".

"Sí un mini short pegado, por eso, no era un teibol, por eso ella lo niega que no era teibolera, si bailaba ahí, pos tenía necesidad la muchacha de ganarse un dinero", expresó. En cuanto a si la conductora se mostraba cariñosa con los clientes, "Jaime" indicó que nunca la vio coquetear con los hombres.

Sin embargo, la fuente reveló que los hombres le ponían dinero en las pequeñas prendas que Galilea Montijo y Liliana Lagos usaban. "Sí, les ponían billetes, ahí no era para fichar por eso no es teibole, no era teibolera. Los billetes se los ponían ahí el short o en la mano, es que no era como teibole", dijo la fuente para finalizar la entrevista.

