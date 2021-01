Tercera en discordia entre ¿Michelle Renaud y Danilo Carrera?

Los acores de Televisa, Michelle Renaud y Danilo Carrea son una de las parejas más sólidas de la farándula, pero hay ciertas especulaciones de que su relación se ha visto afectada por otra famosa que podría ser la tercera en discordia. Se trata de Scarlet Gruber, la antagonista juvenil de la telenovela Quererlo todo, quien participa al lado de Danilo Carrera, con quien se rumoraba podría existir un supuesto romance en secreto.

“¿Cómo? ¿De quién?, no, Danilo tiene una pareja y es Michelle Renaud y la verdad es que los tres nos llevamos muy bien, somos muy profesionales así que eso no va a pasar, los astros no se va a alinear para eso, yo estoy muy tranquila de mi vida de amor no me gusta hablar la verdad, eso siempre lo he mantenido muy íntimo, muy para mí, pero ahorita estoy muy tranquila, muy enfocada, en Quererlo todo y si ven alguna química o algo es por que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo”, fueron las palabras de la guapa actriz Scarlet Gruber al ser señalada como la tercera en discordia.

Recordemos que el romance entre Michelle Renaud y Danilo Carrera comenzó cuando participaron juntos en la telenovela Hijas de la luna, ahí fue como llevaron su romance de fantasía a la vida real, y aunque la actriz lo negó ante todos los medios y a través de sus redes sociales, tiempo después anunció separarse de su ex esposo y padre de su hijo, Josué Alvarado, en el 2018.

Tras darse a conocer la noticia y que todo eso se hiciera un escándalo, Michelle Renaud aseguró que no hubo una tercera persona en discordia detrás de la decisión que había tomado.

“Yo duré ocho años con el papá de mi hijo enamoradísima absurdamente. Había una cosa de mi relación que eran muy tóxicas que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía”, fueron las palabras que la protagonista de Hijas de la Luna ante las críticas por haber iniciado una relación con el galán de Televisa.

Fue entonces que en 2019, los protagonistas de Quererlo todo dieron a conocer su romance y desde entonces se han visto más enamorados que nunca, y a pesar de que Marcelo, no es hijo biológico de el actor se llevan muy bien y mantienen una buena relación.

Y así de esa manera es como tienen enamorados a sus millones de seguidores en las redes sociales compartiendo algunos detalles de su vida privada y sus proyectos, lo que lo ha posicionado como una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo.