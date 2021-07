"Teníamos el corazón roto": Mariana Seoane habla del apasionado romance con Luis Miguel

No muchas personas en el medio del espectáculo sabían que Mariana Seoane sostuvo un apasionado romance con Luis Miguel hace algunos años. Ninguno de los cantantes se había pronunciado al respecto, hasta hoy, que la “Niña buena” rompió el silencio y contó cómo fue que se dio su relación con “el Sol”.

Durante una entrevista en el programa de YouTube “Lucia Méndez presenta”, la villana de “Por ella soy Eva”, telenovela de Televisa, habló del breve romance con Luis Miguel y dio detalles de cómo se conocieron y en qué momento de sus vidas coincidieron.

Sin negar nada ni mostrarse renuente, Mariana Seoane reveló que cuando iniciaron su breve romance ambos tenían el corazón roto pues venían de terminar relaciones amorosas que fueron muy sólidas.

Ante la pregunta directa de Lucía Méndez, la cantante de regional mexicano y cumbia recordó de muy buena manera cómo fue que conoció a Luis Miguel y cómo es que terminaron teniendo un romance que hasta la fecha era casi desconocido.

“Mi historia con Micky también es bien bonita porque cuando yo conozco a Luis Miguel, lo conocí en España, justo cuando yo había terminado con Adolfo (Ángel) y tenía el corazón roto, y él también, él venía de su separación con Mariah (Carey), donde había sufrido mucho igual”, comentó la actriz. Mira la entrevista a partir del minuto 17.

“Fuimos dos almas que nos encontramos en un momento bien difícil, donde nos sanamos”, continuó Mariana Seoane, quien admitió que contar al intérprete de “La incondicional” entre sus ex amores es todo un privilegio por lo que significó en ese momento.

“Para mí fue levantar el autoestima, después de haber tenido el corazón roto, haber salido con Luis Miguel”, comentó la villana de telenovelas, que agregó que después de esa corta relación nació una amistad: “Nos volvimos grandes amigos, también lo que está padre es que, al día de hoy, si puedo lo veo, y nos vemos con mucho amor, como con un cariño muy grande”.

Mariana Seoane consideró que el cantante se fijó en ella porque es una persona muy directa y transparente, que dice las cosas como son y no tiene miedo al qué dirán, y eso fue lo que llamó la atención de “el Sol”, con quien mantiene comunicación.

“Luis Miguel siempre me quiso porque fui una persona así, como he sido siempre, súper honesta, muy de frente. No le hacía creer que era la dulce no sé qué y a la mera hora iba por atrás, no, siempre se dio cuenta que yo era una mujer que iba de frente y también eso a los hombres a veces les genera conflicto”, relató y sonrió al revivir su romance con el afamado cantante.

