"Tengo 3 meses de embarazo": Lyn May anuncia que será mamá a sus 68 años

Para nadie es secreto que Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, es una de las famosas a las que más les gusta llamar la atención, pues luego de que Chiquis Rivera, Belinda, Danna Paola y Christian Nodal estuvieran en la mira de la vedette, ahora la artista de 68 años dejó con la boca abierta al revelar que tiene tres meses de embarazo.

Fue a través de su perfil de Instagram que la vedette y actriz de cine mexicana de ascendencia china sorprendió a sus 169 mil seguidores al confesar que estaba esperando un bebé. Fue a través de una serie de fotografías junto al cantante Markos D1, supuesto prometido de Lyn May, quien es 30 años menor, que reveló la gran noticia.

"Estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses de embarazo y Marcos D1 está muy contento que será papá", escribió la actriz de 68 años junto a las imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Como era de esperarse la noticia generó toda una controversia en las redes sociales y Lyn May acaparó titulares de diversos medios de comunicación. Y aunque la llegada de un bebé a esté mundo siempre es la alegría más grande para los padres, muchos usuarios de las redes sociales enfrentaron a Lyn May y le pidieron que deje de inventar esté tipo de cosas para llamar la atención.

“Ya siéntese señora”, “¡Hoy es día de los inocentes?” y “Será tatarabuela” , "La verdad es solo para llamar la atención”, “ Que no le han avisado que después de la menopausia ya no ay periodo y es NORMAL”, “Es una ilusión de ella salir embarazada ? de ese muchacho está en su mente ya no puede esta pasada de tiempo”, “El anticristo esta señora tiene como 70”, son algunos de los comentarios que circulan en las redes sociales.

Lyn May ya tiene tres hijas, de resultar cierta su noticia, la actriz se convertiría en madre por cuarta vez. Cabe señalar que hace unos meses la vedette también acaparó titulares de diversos medios de comunciación cuando aseguró que llegaría al altar, precisamente con Markos D1 y despúés de haber armado un zafarrancho, resulta que efectivamente se casarían pero para un videoclip del cantante.

Ante está noticia del embarazo, muchos de los usuarios de las redes sociales aseguran que sólo es publicidad, pues acaso será que grabarán otro disco o que desea ganar popularidad por algún otro proyecto en puerta. Basta recordar que hace unos días la famosa tuvo una destacada participación en el certamen “Quiero Cantar”, del programa matutino de TV Azteca Venga la Alegría.

Desde el pasado 2 de julio la bailarina se integró a la competencia de canto, donde conquistó al público desde el primer instante en el escenario con el tema “El mambo de Lupita”, pues al finalizar la canción dejó boquiabiertos a lso televidentes al realizar un split, con el que demostró que a sus 68 años goza de una excelente condición física.

