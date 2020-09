Tenet: una historia que te mantendrá cautivo, de Christopher Nolan 

Tenet fue hecha a la medida para los amantes del suspenso, la acción pero sobre todo el espionaje. Se desarrolla en un ambiente desértico en donde el protagonista (John David Washington) prefiere arriesgar su propia vida antes de traicionar a sus compañeros, además, su arma principal ante un peligro más grande que una tercera guerra mundial será una palabra clave: Tenet.

El estreno de esta película estaba planeado ser en Estados Unidos sin embargo por la situación actual debió ser estrenada fuera de este país, sin embargo esto no pudo evitar que ha sido el estreno más exitoso tras haberse hecho presente la contingencia del Covid-19.

Sí te preguntas a qué se debe esto, es principalmente por la mega producción que hay detrás de ella pues solo hay al menos 300 tomas con CGI implementado (Imágenes Generadas por Computadora) y los efectos especiales son más reales que en cualquier otra película de Christopher Nolan y si eso significa hacer estallar una bomba sin pantalla verde entonces ha de hacerse.

Andrew Jackson fue quien estuvo a cargo de supervisar los efectos visuales de esta entrega cinematográfica y no hay duda de que definitivamente este ha sido uno de sus mejores trabajos.

Dentro del reparto podrás ver a Robert Pattinson, Jefferson Hall, Michael Caine, Andrew Howard y Elizabeth Debicki pues es bien sabido que en el cine siempre debe hay una mujer que le da su toque especial a la historia.

Si nos pasamos al tema de la banda sonora, los temas fueron compuestos por dos de los grandes de la música de fondo, Hans Zimmer quien estuvo a cargo de la música en The Dark Knight y el sueco Ludwig Goransson que anteriormente se llevó el Óscar a la Mejor Banda Sonora y no hay duda de que existe la posibilidad de que nuevamente se encuentre nominado en esta categoría por Tenet.

No cabe duda que esta película se está convirtiendo en una buena razón para disfrutar de una noche en el cine y seguramente nos dará de qué hablar no solo en esta semana en la que ha sido estrenada si no en los próximos meses e incluso puede que hasta años pues pocas películas han sido planeadas con tantísimo detalle y para muchos críticos es posible que llegue a superar el éxito que lograron Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises, quizás no en la remuneración económica pero si en la popularidad que vemos que se está dando en las redes sociales y diversos sitios de internet expertos en el cine.

Disfrutar de está película con tu pareja quizás sea el plan perfecto para sorprenderlo por qué, ¿Quién le puede decir que no a una buena película y una excelente compañía?

