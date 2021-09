"Tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros": Nailea Norvind se declara bisexual

Gran revuelo ha causado en las redes sociales la famosa villana de telenovelas, Nailea Norvind, tras revelar abiertamente sus prefenrecias sexuales; la actriz confesó que es bisexual.

Hace unos días, Nailea Norvind ofreció una entrevista a la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda para su programa de Youtube, En casa de Mara, en donde la actriz mexicana que ha figurado en diversos melodramas de Televisa, habló de su trayectoría artísitca y de su vida privada, dejando a todos boquiabiertos al revelar que es bixesual.

Cabe señalar que la artista de 51 años rompió el silencio sobre sus prefencias sexuales luego de que Mara Patricia Castañeda la cuestionara sobre una fotografía en la que aparece besando a la cantante Marian Ruzzi. "Totalmente ad hoc las Norvind; la bisexualidad ha estado en nuestra familia no sé si desde mi abuela; yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual", dijo Nailea ante el cuestionamiento de la periodista.

Nailea Norvind indicó que pese a que en el mundo del entretenimiento sólo le han concido parejas hombres, ella está segura de su bisexualidad, pues dice que tiene su lado femenino pero también masculino. "Yo, pues sólo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”.

La actriz que ha destacado en telenovelas como "Amigas y rivales", "Abrazame muy fuerte", y "Muchachita Italina viene a casarse", confesó que ella nunca ha sido señalada por ser bisexual, sin embargo, en una ocasión una de sus hijas recibió una nota porque pensaban que ella era la gay.

"A mi otra hija (Naian) fue la que un día, hace tiempo, le hicieron una nota pensando que ella era la gay", al mismo tiempo la actriz manifestó que no cree en etiquetas. "Yo no creo en etiquetas, no creo en que nos cataloguen de ninguna forma. Yo admiro que puedas vivir de acuerdo a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida. Admiro eso y lo respeto, pero todos son procesos", aseveró.

Respecto a lo que piensa su familia, especialmente sus hijas de sus preferencias sexuales, Nailea Norvind, aseguró que a ellas les da igual e incluso duda de que se enteren porque no está acostumbradas a ver este tipo de reportajes. "Les da igual. De hecho no creo ni que estén enteradas porque no ven ese tipo de reportajes".

Las declaraciones de la actriz generaron todo un revuelo en las redes sociales, mientras muchos usuarios aplaudieron la valentía de la famosa de gritar a los cuatro vientos sus preferencias sexuales, otros se mostraron decepcionados al saber que la actriz siente cierta atracción por hombres como por mujeres.

“Que mujer tan inteligente, culta, de mundo, segura, abierta y cool, hermoso ser humano”, “Nailea, es otra onda….está en otro NIVEL. Está hermosa y súper culta!”, “Un descubrimiento de personalidad, talento y fuerza femenina, ahora me agrada mas, por su coherencia y su visión de la vida”, son algunas de las reacciones en las redes sociales.

