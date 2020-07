Temporada 11 de 'The Walking...' no tendrá estreno 

La temporada 11 de The Walking Dead no tendrá su estreno en octubre de este año debido al continuo cierre de la producción causado por la pandemia de Covid-19. Su productora, Angela Kang, compartió que esta será la primera vez que la serie no podrá emitir una nueva temporada desde su debut en 2010, informó Variety.



Durante su participación en Comic-Con, Kang también anunció que el final de la temporada 10 será transmitido el 4 de octubre a las 21:00 horas en AMC. Mismo que originalmente se emitiría en abril, pero se retrasó debido a la pandemia de coronavirus. Kang señaló que seis episodios adicionales que se considerarán parte de esa producción serán filmados y emitidos a principios de 2021.

Finalmente, se anunció que el nuevo programa de la franquicia, The Walking Dead: World Beyond, debutará el 4 de octubre a las 22:00 horas inmediatamente después de la transmisión del final de la tempora 10 de The Walking Dead.

Brenda Lizzet Martínez Mendoza /Agencia Reforma

