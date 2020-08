¿Televisa amenazó a Gabriel Soto e Irina Baeva por demanda a Laura Bozzo?, el actor confiesa la verdad

Luego de que el periodista de espectáculos Álex Kaffie también conocido como el villano del espectáculo, asegurara que los ejecutivos de Televisa advirtieron a Gabriel Soto que tendría que detener la demanda interpuesta y ratificada a Laura Bozzo por acoso, discriminación y amenazas, la mañana de este miércoles, el actor rompió el silencio y reveló si tal aseveración es verdad.

En entrevista con Javier Posa de Grupo Fórmula, el novio de Irina Baeva negó rotundamente que lo dicho por el columnista de El Heraldo de México, tenga veracidad. Pues dicha situación no está relacionada en ningún sentido con cuestiones laborales.

Y más bien, ha sido dentro de los espacios televisivos de la empresa, que la llamada Señorita Laura, se ha atrevido a opinar sobre lo sucedido últimamente entre la pareja de Gabriel Soto e Irina Baeva en los últimos meses.

"Nadie de la empresa me comentó nada ni los ejecutivos con los que me reuní la semana pasada. Y además también somos talento de la empresa y es un tema que va afuera de Televisa. Es un tema en el que no se debe permitir llegar a esos niveles con los que denigran la honorabilidad e integridad como personas".

El protagonista de "Soltero con hijas" también dejó claro que ni él ni Irina buscan una indemnización económica ni mucho menos las disculpas de la presentadora de tv de origen peruano.

"No buscamos dinero, es una denuncia por agresiones, insultos, difamación, para no permitir que nadie, sea la persona que sea y menos un comunicador, se exprese de esa manera sin conocer la situación ni a nosotros", afirmó.

Además de la indignación que le causa a la pareja más polémica del espectáculo, las opiniones emitidas por Bozzo hacia ellos, ambos actores se han mostrado muy pacientes y pacíficos, luego de que a finales del mes de febrero de 2020, Laura hiciera comentarios negativos sobre ambos famosos.

Sobre la también modelo de origen ruso, Laura dijo que no inspiraba a ninguna mujer por lo que representaba como una "tercera en discordia", "destroza hogares" y "quita maridos", además de que una mujer no necesitaba de un hombre para salir adelante en la vida", que para eso, las mujeres sacaban fuerza de más para valerse por sí mismas, cosa que Irina no hace.

Mientras que del histrión, dijo que encima de haber abandonado a la madre de sus hijas por otra mujer, desbaratando él mismo a su familia hecha y derecha, no se encargaba de la manutención de las hijas que tuvo con Geraldine Bazán.

Por lo que ambos actores no se quedaron callados y le respondieron sutilmente a sus insultos, calumnias; sin embargo, ante las reacciones de ambos implicados, Laura siguió emitiendo opiniones y fuertes críticas hacia los actores.

Por lo que el día de ayer, la pareja acudió a la Fiscalía General de la CDMX para ratificar la demanda por daño moral, y acoso, entre otras cosas, interpuesta el pasado mes de marzo. Dicha ratificación fue hecha en pleno cumpleaños de la también abogada quien cumplió 69 años de edad.

Mientras que en el foro de Televisa San Ángel donde graba su polémico programa Sin Censura, llegaron de sorpresa con algunos conductores de Hoy, liderados por Magda Rodríguez, la productora de ambos programas para cantarle "Las Mañanitas" y abrazarla por un año más de vida.

La controvertida conductora compartió en su cuenta oficial de Instagram, la sorpresa que recibió en el foro mientras se preparaba para grabar su emisión del día de ayer. Otra de las controvertidas youtubers que la visitó en el foro para felicitarla y festejar con ella, fue Lizbeth Rodríguez, con quien en ocasiones realizan juntas el programa Mujeres con Causa en el canal de Rodríguez.

