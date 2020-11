Tefi Valenzuela responde al silencio de Danna Paola en caso de Eleazar

Tefi Valenzuela, la modelo peruana que acusó de violencia al actor de Televisa, Eleazar N, habló sobre el silencio de la cantante y actriz, Danna Paola, quien fue hace un par de años novia del acusado.Recordemos que la actriz de Élite y el protagonista de Atrévete a Soñar tuvieron un romance justo cuando grababan la novela juvenil.

Sin embargo, Eleazar y Danna mantuvieron en secreto su noviazgo debido a que la joven era menor de edad mientras que el actor tenía 23 años. Su romance salió a la luz cuando la pareja fue captada en el cine discutiendo e incluso el actor insulta a la actriz. El video rápidamente se viralizó y con este escándalo se revivió.

Al igual que muchas personas, Tefi Valenzuela, espera que Danna Paola rompa el silencio de lo que vivió con el actor, sin embargo, esto no ha sucedido. Fue durante una entrevista al programa Aquí contigo donde reveló algunos detalles de lo que sucedió el pasado 4 de noviembre cuando Eleazar se salió de sus cabales y sobre la postura de Danna en cuanto al tema.

“Ella es una chica muy exitosa y muy talentosa, yo creo que todos la conocen por eso y se nota que ha mantenido un poco su vida privada alejada. Sí entiendo que sabe que si quizá hablaría sería muy polémico, porque de por sí ya el caso es polémico y siempre, a pesar de que años atrás no está con él, se le menciona y se le menciona en el caso", dijo.

“No podría decirte nada de por qué sí o por qué no, porque yo no la conozco, obviamente la conozco como artista y la respeto mucho y me imagino que sus motivos tendrá y sí hemos visto ya en videos que tiene la prensa cómo también le faltaba el respeto (Eleazar), entonces quizás ella no quiere hablar por no hacer esto más grande o porque de repente prefiere no…pero de que ya hay pruebas de que había maltrato, pues sí “, dijo al programa Aquí contigo.

Actualmente el modelo se encuentra detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en espera de una nueva audiencia que será el próximo 6 de enero del 2021, luego de que se le negara libertad condicional. Ante está situación el abogado del actor, Foylán Díaz, señaló que se le negó el recurso que se presentó para que su cliente pudiera seguir el proceso desde casa.

"Hubo una solicitud al poder judicial para dar una salida alterna que consiste en una suspensión condicional del proceso... con reparación del daño que se le propone a la víctima... Son distintas condiciones que se le proponen a la autoridad... pero la autoridad no nos la otorgó", dijo el abogado del actor.

