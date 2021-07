“Te trataba como si fueras una rata”: Silvia Pinal habla de María Félix y Jorge Negrete

Silvia Pinal es una de las pocas famosas que tuvo la oportunidad de conocer a Jorge Negrete y a la diva María Félix, por lo que la actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano habló como nunca sobre la experiencia inolvidable que tuvo cuando conoció en aquella época a estás estrellas que dejaron huella en el mundo del entretenimiento, pues dijo que una de ellas te rataba como si fueras una rata.

Fue durante una entrevista con el periodista y conductor de noticieros, Joaquín López Dóriga, que la aclamada actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, que recordó como fueron Jorge Negrete y María Félix, fuera de las pantallas, pues ella tuvo la oportunidad de conocerlos lejos de los sets de grabación.

Silvia Pinal comenzó expresando que su primer encuentro con La Doña fue muy desagradable, pues considera que trataba a las personas como si fueran una rata. La actriz explicó que debido a la amistad que tenía con el hijo de Mária Félix, Enrique Álvarez Félix, fue que ella conoció a la actriz, y fue su amigo quien la orilló a ir a su casa.

"Me hice muy amiga de Enrique, de su hijo, y Enrique a mí me quiso mucho, y Enrique me empujaba. Un día me llevó (a su casa) y me empujó con su mamá, y yo me quise morir cuando vi el mujerón parado enfrente de mí", dijo la veterana actriz. Ante la emoción de conocer a María Félix, Silvia Pinal vivió uno de los momentos más vergonzosos de su vida luego de que la diva de la Época de oro del cine de México la corriera de su casa." ‘¿Qué quiere usted?’ (voz gruesa), así te hablaba. Vamos, te trataba como si fueras una rata”, recordó

Pese a su actitud y a la mala impresión que se llevó de María Bonita, Silvia Pinal recuerda que la belleza de la famosa la impresionó y paso desapercibido su carácter, pues su personalidad le fascinaba, por lo que confesó que era una mujer fuera de este mundo. “Yo fascinada con ella. ¡Que maravilla de mujer! ¡Que guapa, que…! Era cosa de otro planeta”, indicó.

Por otro lado, la madre de Alejandra Guzmán también habló de cómo conoció a Jorge Negrete, y aunque a diferencia de María Félix, con el galán de la década de 1950 no tuvo la oportunidad de entablar alguna conversación, sin embargo, no hizo falta para darse cuenta que era una de las personas más déspotas y groseras de aquel tiempo.

“Con Jorge Negrete no, no hice nada. Era déspota, era grosero, era desgraciado. Yo no lo quise, nada, nada, nada. Era muy déspota, se creía, bueno… era… y se creía más de lo que era, insoportable. Y cuando se casó con ‘La Doña’, bueno… imagínate a ‘La Doña’ y él… no, no, eran los reyes del universo”, confesó Pinal.

Cabe señalar que Silvia Pinal debutó en el mundo del cine en 1949 con la película «Bamba», la cual fue protagonizada por Carmen Montejo y donde tuvo una pequeña participación. Posteriormente y tras mostrar su talento, la actriz de 89 años tuvo la oportunidad de trabajar al lado de Pedro Infante en la cinta «La mujer que yo perdí».

La suerte seguía de su lado, y un año más tarde, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes mejor conocido como Cantinflas, la seleccionó como su coestrella en El portero. Sin embargo, la ex esposa de Enrique Gizmán logró consolidarse como una de las estrellas del cine de la Época de oro cuando trabajó en la comedia «El rey del barrio», al lado de Germán Valdés, Tin-Tan.

