Taylor Swift recibirá un doctorado honorario de la Universidad de Nueva York

La prestigiosa Universidad de Nueva York (NYU) anunció el pasado lunes que va a entregar un doctorado honorario a la cantante Taylor Swift, que además será la encargada de dar el tradicional discurso de graduación para los alumnos que terminan sus estudios en la institución.

Taylor Swift recibirá un doctorado honoris causa en Bellas Artes para reconocer su exitosa carrera musical, que incluye once premios Grammy y muchas otras distinciones, y que fue objeto de un curso en esta universidad neoyorquina.

La cantante estadounidense, de 32 años, se ha consolidado como una de las mayores estrellas del pop y ha vendido más de 200 millones de discos desde su debut en 2006.

En un comunicado, la NYU anunció además que Swift dará el discurso central de la ceremonia de graduación para los alumnos que terminan su educación en 2022, un acto multitudinario que tendrá lugar en el Yankee Stadium, el más emblemático de Nueva York, el próximo 18 de mayo.

Ese día, además, se celebrará otra ceremonia para reconocer a los graduados en 2020 y 2021, que no pudieron disfrutar de ese día por la pandemia.

En su caso, el discurso correrá a cargo de Judith Heumann, una conocida activista en favor de los derechos de las personas con discapacidades, que también recibirá un doctorado honoris causa. EFE

Por su parte, el perfil @taylornation de Instagram, ha dejado ver su emoción por la próxima condecoración que recibirá la intérprete de "Blank Space" (2014) y escribió: "Taylor is receiving a Doctor of Fine Arts, honoris causa from NYU and will be speaking at the commencement for the Class of 2022! Long story short, she survived. Congrats, Taylor! #NYU2022".

Lo que en Español significa: "¡Taylor está recibiendo un Doctorado en Bellas Artes, honoris causa de NYU y hablará en el comienzo de la Clase de 2022! Para resumir, ella sobrevivió. ¡Felicidades, Taylor! #NYU2022".

Con información de GENTE / Agencia EFE Nueva York, EE.UU. / Fotografía Instagram Taylor Swift

