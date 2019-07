Tavo Betancourt confiesa si le fue infiel a Lizbeth Rodríguez: Video

Tavo Betancourt actual novio de la Chica Badabun, Lizbet Rodríguez, fue sometido al detector de mentiras por Alex Flores, en donde toda la verdad acerca de muchos rumores salió a la luz.

El youtuber confesó en el polígrafo si le había sido infiel o no a Liz, sus respuestas tomaron por sorpresa a muchos fans que no esperaban todo lo que dijo.

Algunas de las preguntas se referían a su vida personal, desiciones importantes y a su pasado. Pero la que sin duda hizo más ruido, fue en la que Alex tocó el tema de la infidelidad. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Le haz sido infiel alguna vez a Lizbeth?, preguntó Alex Flores.

Toda la verdad sorbre lo que siente Tavo por Liz

La respuesta de Tavo Betancourt fue que no y Alex se mostró sorprendido pero, ¿qué fue la respuesta? El polígrafo sorprendentemente no pudo precisar si había confesado la verdad.

El polígrafo me dijo, no me dijo nada. Estuviste muy inestable en esta pregunta y no se pudo determinar si fue verdad o fue mentira lo que dijiste, pero al parecer está pregunta te alteró, señaló Flores.

Aquí el video completo:

Por su parte Tavo aclaró que es de la idea que cuando alguien está en una relación, es porque se debe estar al 100% y dijo que obvio voltea a ver a otras mujeres porque hay mujeres muy guapas pero hay mucha diferencia entre una infidelidad.

Entre otras preguntas y respuestas, Betancourt confesó que extraña a su ex por algunos gestos que ella tenía y que Liz no, además que no se veia casado con la Chica Badabun por muchas cosas que están pasando en su noviazgo.