Tatiana sufre parálisis facial y comparte video de su rostro

Tatiana Palacios Chapa mejor conocida como Tatiana o La Reina de los niños preocupó a sus seguidores tras anunciar que había sufrido parálisis facial. Fue durante sus redes sociales que la cantante dio a conocer la lamentable noticia.

Tatiana compartió un video en su cuenta oficial de Facebook en donde mostraba que tenía medio rostro paralizado, sin embargo, indicó que ninguno de sus shows se cancela, ya que esta en perfectas condiciones de salud y que su condición solo permanecerá unas horas, según le indicaron sus médicos.

“El show debe continuar me dio parálisis facial pero pronto se me quitará, gracias por su cariño y como dice mi canción “Sonríe, sonríe” (Aunque sea de lado)”, escribió Tatiana en la descripción de una transmisión que hizo a través de Facebook.

La cantante tomó con humor lo que le había ocurrido y explico por que fue y llamó a las personas a cuidarse.

“Tatifans y amigos, les tengo que grabar este video porque siempre he sido transparente con ustedes, les he contado todo lo que ha pasado en mi vida y más, y si esto puede ayudar a alguien, pues que lo tome en cuenta. Me dio parálisis facial el día de ayer, bajándome del avión por la baja de defensas, no dormí lo suficiente, la vida del artista y por el cambio de clima...”, dijo Tatiana en su video.

Los seguidores de Tatiana aprovecharon la publicación para desearle a la cantante que se recupere muy pronto.

"Diosito te bendiga mucho que pronto te mejores, así le pasó a un conocido que se bañó y luego luego salió a la calle cuando la temperatura era baja ! Pero volvió a quedar igual como dices tu con medicamento y terapia!" " Bueno yo sólo le pido a Dios que te dé la fortaleza el entendimiento y la sabiduría para salir adelante no pasa nada es algo que se puede remediar cuídate mucho y te deseo lo mejor Dios te bendiga y gracias por la explicación", fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Luego de unas horas de haber compartido el video en Facebook, Tatiana utilizó su Instagram para mostrar el momento exacto en el que ya se sentía rara.

Cabe señalar que no es la primera vez que La Reina de los Niños, sufre una parálisis facial, pues fue en el 2004, durante la grabación de la telenovela “Amy, la niña de la mochila azul”, le pasó lo mismo cuando estuvo en un estanque con agua fría durante dos horas.