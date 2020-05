Tano REVELA lo que realmente sucedió con Valentín Elizalde

Luego de que Marysol Castro, exesposa de Fausto Tano Castro, sacó a relucir nuevamente la historia de la muerte de Valentín Elizalde, en donde señaló que su exmarido lo puso ante un comando armado, por lo que Tano reveló lo que realmente sucedió con Valentín Elizalde.

A casi 16 años de la muerte de Valentín Elizalde, Castro reveló que su ex, conocido como Tano porque así lo llamaba El Gallo de Oro, posiblemente tuvo que ver con el la emboscada en donde mataron al cantante. Sin embargo, eso no fue todo, ya que la mujer confesó que su ex y la viuda del cantante sostienen una relación amorosa.

Durante una entrevista con Pepe Garza, Tano reveló que él esta tranquilo y con la frente en alto, pues hay cosas que la gente no sabe como que recibió siente balazos. Tano señaló que el cuenta con testimonios reales de cuando recibió atención médica y aseguró que jamás se bajó de la camioneta en donde iba también el fallecido cantante.

" Que bueno que estamos aclarando todo esto, amigo Pepe, yo estoy con la frente en alto, cuando estuvimos pasando momentos,e stoy muy agradecido con ella, me ayudó, me curó, lo cual mucha gente no sabe que recibí siete balazos, las cuales yo tengo las enfermeras que nos recibieron esa madrugada, tengo el expediente, el peritaje, tengo testimonios reales, que yo iba en la camioneta, yo nunca me bajo de la camioneta", señaló.

Tano dejó en claro que las declarciones públicas de su ex son falsas, ya que él no fue quien concretó la fecha de presentación del cantante en Reynosa y que nunca se bajó de la camioneta en donde también iba Valentín Elizalde.

El exrepresentante de Valentín Elizalde indicó que su ex está muy unida a personas que están muy dolidas, sin especificar nombres, pero que él cuenta con todas las pruebas para demostrar que las acusaciones son falsas.

Recientemente Valentina, hija de El Gallo de Oro compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en donde habló de la traición a su padre.

“La noticia duele una vez más perderte fue lo peor que me ha pasado en la vida, por eso hacemos todo lo posible para que haya justicia y puedas descansar en paz, mi angelote no te merecías que te traicionaran de esa manera Nunca te vamos a olvidar. #justiciaparamivale”, escribió una de las hijas de Valentín Elizalde.