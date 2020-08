Tania Ruiz, novia de Peña Nieto agradece las muestras de cariño en este momento

Desde hace un poco más de un años, Tania Ruiz y el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto iniciaron una relación luego de que el político diera por terminada su relación con la actriz Angélica Rivera y culminara su sexenio como presidente del país.

Y aunque su relación sentimental ha estado un poco alejada de los reflectores, ha sido la modelo quien de vez en cuando ha compartido fotografías y mensajes de amor, tal y como lo hizo el pasado 20 de julio para desearle un feliz cumpleaños al funcionario.

" Feliz Cumpleaños!! Feliz vida!! Hoy es un día para dar Gracias. Yo no solo festejo hoy que es tu cumpleaños . Sino todos los días por tu existencia y por estar en mi vida. Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo. Es tu cumpleaños pero el regalo es mío por el hecho de tenerte en mi vida . Solo Deseo que la vida sea tan especial, como lo eres tú para mi y que Dios me permita poderte festejar muchos años más. Hoy y siempre quiero que sonrías, porque hay muchas cosas que agradecerle a Dios. Que este año más en tu vida sea muy bendecido! Gracias Siempre! Gracias por existir! Pero sobre todo GRACIAS A DIOS POR LA BENDICION QUE PARA MI ES TU VIDA!", escribió la modelo junto a una fotografía en la que aparece junto a Peña Nieto.

Luego de esa publicación Tania compartió otra imagen y posteriormente desapareció unos días de las redes sociales hasta que confirmó que tenía coronavirus. "Familia Instagram. Quería agradecerles a todos por sus hermosos mensajes. ¡Yo también los extraño! ¡Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó de visita y sorpresa el Covid-19! (A) Este huésped que está dentro de mi, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó.



"Sólo al saber que llegó y está en mi, le dije que por favor me trate bien. Hay momentos en que se pasa de lo fatal que me he sentido. Pero a veces tiene sus horas buena onda, que me trata mejor", indicó la famosa en sus historias de Instagram.

La pareja del ex Presidente Enrique Peña Nieto añadió en su mensaje que espera seguir luchando por mantenerse a flote, y que espera en Dios estar pronto de regreso, curada y con una mejor actitud.



"¡Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre! Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones, gente bonita. Los quiero, ¡y gracias siempre por todo!", finalizó. La semana pasada se dio a conocer que la celebridad se había contagiado de coronavirus tras realizar un viaje a San Luis Potosí, estado al que acudió para visitar a sus padres, quienes están cuidando de su hija, Carlotta.



"Sí tengo Covid. La verdad es que sí me fue mal; a mí, bueno fuera, que me tocara asintomático; me he sentido fatal. Hasta hoy (miércoles) amanecí mejor que ayer (martes), pero todo el día estoy mareada", comentó la modelo en entrevista con gente.

