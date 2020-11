Tania Ruiz aclara si EPN le dio anillo de compromiso luego de publicar en su cuenta oficial de Instagram una foto tomada de la mano de su novio y ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su mano lucía un anillo y escribió que deseaba permanecer con el ex de Angelica Rivera por amor.

Los mensajes de amor, Tania Ruiz Eichelmann hacía su amado, EPN, despertó los rumores de boda, pero en realidad la joya ni siquiera fue un detalle del ex Presidente de México. Así lo dijo la misma modelo.

Mientras Enrique Peña Nieto pasa el tiempo con su guapa novia, Angelica Rivera se pasea de la mano de su ex y padre de sus hijas, José Alberto Castro, Productor televisivo, quien afirma no tener nada en contra de las mujeres que han pasado por su vida y menos de la madre de sus hijas.

Tania Ruiz aclara si habrá boda con EPN tras presumir anillo

Tania Ruiz desde que comenzó su relación con EPN, se ha mostrado abierta hablar poco del tema, apenas ayer compartió un mensaje que dejó claro que no le interesa lo mal que puedan hablar de su amado y de ella, ya que recordemos que el ex mandatario mexicano tiene graves acusaciones en su contra.

"Nada de lo que hagan los demás te representa a ti, solo a ellos. Las palabras siempre son para conectar. Son nuestra raíz de comunicación. Somos lo que damos, lo que decimos, lo que hacemos y no lo que las demás personas responden. Da amor!! Jamás digas te doy porque me das. Hago lo que me haces.

El anillo que presumió en las redes sociales Tania Ruiz. Instagram

No pagues con la misma moneda. Tu da lo mejor, porque el mayor valor que le doy a un ser humano, es el de ser buena persona. Da mucho porque eres mucho!! Bendiciones gente bonita!! Mucha luz siempre!! Mucha buena vibra para todos!", escribió la modelo en su Instagram, acompañado de una foto donde da la espalda y vestida de negro.

Tania Ruiz dejó claro que no habrá boda con EPN tras presumir anillo en las redes sociales, ahora está enfocada en mantener el amor en su relación y nada más.

Tania Ruiz, la novia de EPN.

La modelo se había mantenido alejada de las redes sociales, luego de anunciar que había padecido Coronavirus, pero dejó claro que todo había salido muy bien con su salud y que su pequeña hija, Carlotta, se encontraba muy bien.

