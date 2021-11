Tania Rincón y Marisol González, este es su secreto para tener cuerpazo

Combinar el trabajo con la vida personal y el ser madre es algo muy complicado que muchas mujeres en el mundo han tenido que balancear, y en ese intento por no descuidar ningun ámbito, a veces suelen olvidarse de lo más importante: ellas mismas, por ello, Tanía Rincón y Marisol González compartieron su secreto para permanecer bellas pese a que ambas tienen unas vidas muy ajetreadas.

Las conductoras de televisión revelaron todo lo que hacen para tener cuerpazo, aun cuando ambas son mamás, están casadas y suelen repartir su tiempo entre la casa y el trabajo, lo que les deja pocos momentos para dedicárselos a ellas mismas.

Sin embargo, esto no es pretexto para lucir sensacionales y este es el secreto de Tania Rincón y Marisol González para mantenerse hermosas y con cuerpazo, demostrando que con esfuerzo y disciplina sí se puede.



Surgida de un concurso de belleza, Marisol González se sabe todas las estrategias para mantenerse en forma y aunque ya no le dedica tanto tiempo al gimnasio, sí cuida mucho su alimentación y trata de permanecer activa, no tanto por estética, sino por su salud y para estar mucho más tiempo con sus hijos y su esposo.

“La vida cambia mucho cuando eres mamá; antes, normalmente sí estaba muy clavada en el entrenamiento y el gimnasio, pero de repente, cuando te das cuenta, te puedes descuidar, entonces sí trato de mantener una vida activa. Tengo un entrenador personal que va a mi casa por lo menos tres veces a la semana y él es el que me apoya a mantenerme”, comentó la conductora de TV en una entrevista con TVyNovelas.

Respecto de la alimentación, Marisol González señaló que es uno de los aspectos que más cuida y que evita ciertos productos pues sufre de artritis, por lo que se limita un poco, aunque también se da sus gustos: “De lunes a viernes cuido mucho lo que como, como cinco veces al día, tomo mucha agua y ya los fines de semana me doy mis gustitos… He disminuido el consumo de gluten… Tambien traigo la moda de tomar caldo de hueso y no como carnes rojas”.

Otra de las famosas que es una de las más seguidas en redes y que siempre ha presumido un cuerpazo es Tania Rincón, quien su vida fit la ha llevado a ser la conductora de “Guerreros”, pero al igual que Marisol González combina su vida de ama de casa y mamá, con el trabajo como presentadora de televisión.

Tania Rincón sorprendió a todos cuando recuperó su figura rápidamente después de dar a luz a su hija Amelia y la conductora de TV reveló que fue porque siempre se mantuvo activa durante su embarazo, haciendo ejercicio, además que amamantó a su hija, lo que le hizo perder algunos de los kilos que subió.

La conductora de “Hoy” compartió lo que come al día: en la mañana toma avena con manzana o plátano, además de un litro de agua; tras entrenar almuerza pan tostado con aguacate y huevo, o revuelto, o enchiladas, o enfrijoladas, le varía; para la comida consume pollo, pescado o res con ensalada, toma una fruta por la tarde y cena pechuga asada con arroz integral y yogurt.

