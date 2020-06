Tania Rincón: los looks más SENSUALES en 'Guerreros 2020'

Tania Rincón, quien es reconocida por la conducción en televisión, recientemente se cambió a Televisa después de cerrar un ciclo en el programa de TV Azteca, "Venga la Alegría". Ahora es la conductora de uno de los programas más esperados de la pantalla chica como "Guerreros 2020", en el que comparte crédito con su compañero Mauricio Barcelata.

Y además de dejar satisfechos a sus seguidores con la actividad que les gusta realizar, los ha cautivado debido a los sensuales looks que ha lucido. Entre los diferentes outfits que ha mostrado, destacan los vestidos, mini faldas ajustadas y los shorts -prendas que están de moda con llamativas tonalidades-, en especial los colores neón.

Lee también: Danna Paola, orgullosa de sus raíces celebra sus primeros 25 años

Por otro lado, entre los atuendos de la conductora, destaca una de las tendencias más populares del momento en Instagram, tal es el caso de las prendas con transparencia -como lo han utilizado otras figuras artísticas: Belinda y Yanet García -por ejemplo-, en especial con ropa deportiva como se ha dejado ver la ex chica del clima.

La ex conductora de 'Venga la Alegría' se sinceró y por medio de Verónica Hernández, a quien contó las verdaderas razones de por qué se cambió de televisora; y confesó que ya no se sentía a gusto debido a que ya no estaba enamorada del proyecto por lo que decidió tomar la oportunidad que se le presentó de irse a Televisa a la conducción de un nuevo programa que se esperaba con ansias como lo es Guerreros 2020.



"El programa ya no era lo que estaba buscando y del cual yo me enamoré, es un programa de revista donde encuentras muchas cosas, pero el contenido en las últimas fechas se estaba cargando más en los espectáculos y yo ya no estaba tan contenta con mi participación", comentó Tania Rincón.

Hasta el momento el programa ha tenido ciertas críticas por parte de varios comentaristas, los cuales compararon el programa con otros, haciendo referencia a que era una copia debido a que la productora Magda Rodríguez en un principio formó parte de TV Azteca en el staff del programa "Enamorándonos", pero decidió cambiarse a Televisa donde ahora es la productora del famoso programa matutino "Hoy".





Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.