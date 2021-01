Tania Rincón enternece con foto de su bebé recién nacida

Con todo el amor y con toda la alegría, fue como Tania Rincón le dio la bienvenida a su pequeña hija, que dio por nombre Amelia, quien llegó a sus vidas el pasado 28 de enero, así fue como lo dio a conocer la ex conductora de TV Azteca.

Tania Rincón compartió una tierna imagen de la nena, quien está envuelta en una sábana rayada en colores azules, rosas y blancos, un gorro con un moño en color blanco, está encima de una cobija en color rosa. Con un tierno mensaje la orgullosa conductora de televisión presumió con sus más de tres millones de seguidores.

“Bienvenida Amelia nos haces inmensamente felices . Estamos desbordados de amor por tu llegada”, fue el mensaje que Tania Rincón expresó ante es post con la fotografía de su bebé, que alcanzó más de 396 mil reacciones, y a quien esperaban con todo su amor.

“Amelia, soy tu hermano mayor, nuestra familia es tan amorosa como divertidilla, ¡bienvenida a este viaje, la pasaremos bomba!”, “¡Bienvenida Amelia preciosa!”, “Que hermosura! Muchas felicidades amiga! Abrazo grande a los 4”, “Hermosa, bienvenida!”, “Bienvenida! Te quiero mi Tania que venga mucha felicidad y salud!”, fueron algunos de los mensajes que sus amigos y colegas de Venga la Alegría le dejaron a Tania Rincón.

Tania Rincón es una de las famosas que también es muy activa en sus redes sociales, por lo que constantemente comparte con sus seguidores momentos de su vida que la hacen feliz, y el nacimiento de su hija fue uno de ellos, pues la conductora de Televisa presentó a su segundo fruto del amor que existe entre ella y su esposo Daniel Pérez.

Amelia, la bebé de Tania Rincón. Foto Instagram Tania Rincón

Recordemos que la conductora se hizo famosa después de aparecer en las pantallas de uno de uno de los mejores matutinos de Tv Azteca, Venga la Alegría, y desde ahí, con sus dotes de alegría y buen humor, se ganó a los televidentes, quienes todos los días la veían en el mañanero.

Después de salir del programa de TV Azteca optó por emplearse con la competencia, en el programa Guerreros 2020, motivo por el que decidió abandonar a la televisora del ajusco, y dejar los espectáculos para meterse de lleno en proyectos deportivos.

“Muy emocionada de iniciar un nuevo proyecto y qué mejor que de la mano de un viejo conocido. Qué placer, Mauricio Barcelata, nos vamos a divertir muchísimo. Gracias Magda Rodríguez por confiar en nosotros para Guerreros” , agradeció Rincón a la productora de su nueva casa Televisa.

Tania Rincón presume a su bebé Amelia. Historias Instagram Tania Rincón

Muchos de los televidentes que a diario la seguían en Venga la Alegría, la trataron mal con fuertes comentarios donde le dejaban en claro que había sido una traidora, al abandonar su casa que la vió crecer como artista para irse con la competencia.

“Mis planes de trabajo sólo los sé yo y nadie más que yo. Pero no tengan duda de que seguiré activa y buscando proyectos que me apasionen y me llenen profesionalmente. Así que me toca trabajarle duro y con fe porque Patricio me salió comelón. “, finalizó Tania Rincón.