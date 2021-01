Tania Rincón comparte aventura que vivió al tener a su hija

El pasado 28 de Enero, Tania Rincón anunció el nacimiento de su pequeña Amelia, a quien esperaban con mucha alegría y emoción, y a través de sus redes sociales compartió un tierno video de la reacción que su hijo, Patricio, tuvo al ver por primera vez a su hermanita.

Con un video donde muestra el día de la llegada de Amelia, fue como la conductora de Televisa, dejó ser partícipes a sus más de tres millones de seguidores, dando a conocer el tierno momento en que su hijo mayor Patricio, esperaba ansioso ver por primera vez a su hermanita.

“Bienvenida Amelia. Les compartimos con mucho cariño la gran aventura que vivimos el 28 de enero de 2021. Ya somos 5.Te amamos Amelia”, fueron las palabras con las que Tania Rincón acompañó el post del video del nacimiento de su hermosa bebé.

Desde que Tania Rincón, dio a conocer a través de sus redes sociales, que estaba en la dulce espera de su segundo bebé, nadie perdió la oportunidad en demostrarle que compartían su felicidad.

“Que belleza he llorado con la reacción de Patricio !! Que bella familia mi Tania ! Que Dios te siga bendiciendo”, “Qué belleza Dios los bendiga!”, “Amiga lloré de nuevo , eres una guerrera yo siempre orgullosa de ti y de Pato el hermano mayo”, “Dios mío que belleza! Hermosa familia”, “Mucha más felicidad, salud y bendiciones para todos”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus colega del medio a la ex conductora de "Venga la alegría".

Recordemos que Tania Rincón, estuvo en le ojo público, por su inesperada salida de TV Azteca, para irse a trabajar en Televisa, con la competencia, por lo que fue el blanco para que los malos comentarios comenzaran a surgir y la llamaron traidora.

Pero la verdadera razón por la que la conductora abandonó a la televisora del Ajusco, fue por que quería tener un proyecto nuevo y más deportivo, y en venga la alegría ya no se sentía a gusto con su participación.

Tania Rincón muestra tierno video de su hijo mayor con su hermanita. Instagram Tania Rincón

“El programa ya no era lo que estaba buscando y del cual yo me enamoré, es un programa de revista donde encuentras muchas cosas, pero el contenido en las últimas fechas se estaba cargando más en los espectáculos y yo ya no estaba tan contenta con mi participación”, fueron las declaraciones de Tania Rincón.

“Yo quería tener mi propio programa, pero no es algo que viniera de la noche a la mañana, lo venía maquinando desde hace mucho tiempo, y decía como voy a dejar mi trabajo, mi exclusividad. Era una lucha día a día, pero tomé la decisión de renunciar", relató la conductora luego de llorar por días por la fuerte decisión.