Talina Fernández revela por qué la hija de Marina Levy se fue de su casa

Luego del escándalo que protagonizaron hace unos días Talina Fernández y su nieta, Paula Levy, hija de la fallecida actriz, Mariana Levy, dde nueva cuenta la conductora de televisión volvió hablar del tema y ahora reveló la verdadera razón por la que su nieta se enojó con ella y se fue de su casa.

Recordemos que la hija de Mariana Levy salió a decir a través de un video que era homeless, pues su abuela Talina la había corrido de su casa, situación que generó una incertidumbre entre los usuarios de internet. Luego de esto, la joven se retractó y dijo que se había tratado de una broma, sin embargo, Talina Fernández fue entrevista por el programa Sale el Sol y ahí dio algunos detalles de la situación.

Y aunque la conductora de televisión no quiso hablar al principio de la situación terminó diciendo: "Yo me siento en paz, yo se que he hecho todo y más por el bienestar de mi tribu, de mi familia, de lo que se diga después, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Se fue de la casa porque la regañe, pero se fue a casa de María, pero dijo que estaba homeless para que le tuvieran lástima de que no tenía casa", dijo en ese momento.

Sin embargo, durante una reciente entrevista, Talina Fernpandez habló dde nueva cuenta de la difícil situación que vive su nieta Paula, tema que ha acaparado distintos reflectores por lo que decidió acabar con especulaciones y revelar la verdadera razón por la que la hija de Mariana Levy yaa no está con ella.

“Paula se fue porque la regañé, porque había metido a su novio a mi casa, a las cuatro de la mañana y había dejado la puerta de la calle abierta, por enésima vez”, dijo.

Ante la situación, fue laa misma Talina Fernández quien reveló que Paula se encontraba viviendo con su hermana mayor, María, quien no ha dudado en brindarle todo el apoyo necesario, pues ella trató de ayudarla, sin embargo, la joven no se dejó y ella ya no esta en edad paraa estar viviendo en la zozobra.

“Traté de ayudarla, la llevé con el cardiólogo primero, con el psiquiatra, le hicieron un electroencefalograma, Paula no se deja ayudar y si puede hace algo que te hace brincar el corazón. La amo profundamente, pero ya no estoy en edad de estar viviendo en la zozobra”, dijo.