Talina Fernández habla de los hijos de Mariana Levy: “Pobrecitos de mis nietos”

Luego de que Talina Fernández y su nieta Paula, hija de la fallecida actriz, Mariana Levy, protagonizaran un escándalo después de que la jovencita asegurara que su abuela materna la había corrido de su casa, la conductora de televisión volvió a hablar del tema, pese a que en la primera entrevista en el programa Sale el Sol había indicado que ya no volvería a hablar de su familia.

Fue a a través de una entrevista con la periodista, Mara Patricia Castañeda, que la madre de Mariana Levy volvió ha hablar del problema que tiene Paula y aprovechó para aceptar que se había equivocado en una declaración en la que mencionó que la jovencita había sacado una computadora y unos cuadros de su casa.

Sin embargo, no fue todo, ya que conductora de televisión sorprendió al revelar que no tenía una relación coordial con José María Fernández “El Pirru”, padre de sus nietos menores y que incluso él se ha encargado todos estos años de hacer que sus nietos la odien pero aseguró que no lo ha conseguido.

“Pirru los ha hecho odiarme toda la vida, pero José Emilio es lindo y me quiere y Paula tiene muchas cosas en contra de su papá. Creo que le hicieron una entrevista a Pirru sobre Paula y contó que se había rasurado y él dice que son cosas de la adolescencia”, dijo durante la entrevista.

La conductora de televisión lamentó el entorno en el que crecieron sus nietos. “Mi vida, pobrecitos de mis nietos, (“El Pirru”) viviendo dos matrimonios, tres matrimonios, cuatro matrimonios, cinco matrimonios, seis matrimonios y ya le ganó a Enrique octavo porque según me enteré acaba de terminar con su sexto matrimonio, pero según me enteré ya tiene una nueva novia. Eso le da a las criaturas una gran estabilidad, ¿verdad?”, dijo.

Respecto a cómo es su relación con sus nietos, Talina Fernández aseguró que se lleva muy bien con María Levy y José Emilio Fernández Levy y que con Paula trató de ayuadarla, sin embargo, ella no aceptó su ayuda.

“Traté de ayudarla, la llevé con el cardiólogo primero, con el psiquiatra, le hicieron un electroencefalograma, Paula no se deja ayudar y si puede hace algo que te hace brincar el corazón. La amo profundamente, pero ya no estoy en edad de estar viviendo en la zozobra”, dijo.

Respecto a que Paula le robó algunas cosas de su casa, la conductora de televisión indicó que se equivocó, pues la joven no se llevó sus pertenencias. “Yo había dicho que se había llevado mi computadora y unos cuadros y no fue cierto. Encontré la computadora debajo de la cama, los cuadros los habían usado para decorar su recámara”, dijo. Luego del escándalo que protagonizó Paula, Talina Fernández señaló que la joven vive con su hermana mayor, María.