Tachan de vieja a Maribel Guardia tras subir foto sin filtros y poco maquillaje

Como todos los años, la actriz Maribel Guardia ha hecho un alto en sus actividades y viajó a su país natal, Costa Rica, para disfrutar de su familia y su madre adoptiva, Vilma Chacón. No obstante, aunque la tica, ha recibido muchos parabienes, también la han tachado de vieja tras subir a las redes sociales una foto sin filtros y poco maquillaje.

Y es que, al natural, sin máscaras, tal y como es ella, la costarricense apareció como hace mucho no lo hacía, disfrutando de un raspado (como se le conoce en México) o granizado -en Costa Rica-, como nunca, pues hasta leche condensada le puso a su anhelado postre.

Y aunque Maribel Guardia se vio muy apapachada por algunos de sus fanáticos, no faltó quien no perdió la oportunidad de llamarla vieja; lo que parece no importarle a la estrella de la televisión y las redes sociales, pues no habría sido la primera vez que surgiera un comentario de este tipo por parte de los haters tras sus publicaciones.

Maribel Guardia apareció sentada en un lugar que parece ser una fuente de sodas, donde se va a disfrutar antojos como el que la actriz confirmada para "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" (2022), estaba a punto de disfrutar y echándole todo el dulce para hacerlo más placentero.

"En mi Preciosa #costarica comiendo un delicioso #granizado. Quieren?" se lee en la descripción de la publicación de la esposa del abogado Marco Chacón, quien es su representante.

"Que rico!", escribió su paisana, la actriz y conductora Karla Gómez, mientras que el maquillista Javier de la Rosa, escribió: "Quieroooooooooo". Por su parte, su sobrina Maribel, no se quedó con las ganas de comentar e hizo una solicitud a su tía: "Que antojooooo... tráeme jajajajaa", a la par que literalmente se le caía la baba.

"Cepillado divino, con leche condensada", "Que orgullo que sea tan humilde", "Felicidades Maribel. Feliz Navidad y con todo respeto eres muy hermosa", "Que rico se me antoja, Mary", "Mi preferido disfruta......", "Acá en Michoacán [México] yo te invito un raspado de anís", "Divinaaa, que delicia! Disfruta mucho", son algunos de los mensajes que la costarricense ha generado con su publicación del pasado 25 de diciembre, en plena Navidad.

Sin embargo, los 'negritos en el arroz' nunca faltan y tras verla con ese gesto de alegría desde su natal Costa Rica, no faltó quien le hiciera el comentario que en teoría podría haber arruinado la publicación navideña de Maribel, aunque parece no haberle hecho ruido alguno, mientras se lee: "Que vieja se ve".

Pero al momento, un total de 50,413 seguidores, incluyendo al cantante Alejandro Fernández 'El Potrillo', han reaccionado con un corazón rojo y se pueden leer alrededor de 600 mensajes.

