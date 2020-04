Tachan de venenosa a Cecilia tras comentario a Angelique Boyer

Cecilia Galliano está envuelta en una polémica luego de realizar unas declaraciones respecto a cómo se llevaba su hijo Santi, con Angelique Boyer, actual pareja del actor Sebastián Rulli, con quien tuvo al menor. Las declaraciones de la argentina rápidamente se volvieron tendencia y causaron una tremendo escándalo en las redes sociales.

“Yo estoy contenta con todo lo que le haga bien a mi hijo. Como lo digo siempre, Sea hoy ella, mañana otra novia, pasado otra, la que venga… pues que me lo trate bien. Como mamá cuando tú entregas a un hijo, digo, solo la gente que es mamá puede entender. Lo que quieres es que lo traten bien”, dijo Galliano.

Sin embargo, los fans de Angelique Boyer no se quedaron callados y no dudaron en defender a la actriz de origen francés por lo que tacharon de venenosa a Cecilia Galliano .



"En ningún momento agradece a Angelique, vieja ardida hoy es una, mañana otra al menos Sebastián lleva una ¿y ella cuántos?”, “A Cecilia se le nota lo ardida que está al hablar así, pero Angelique está hermosa a comparación a ella jaja”, “Por lo despectiva que se expresa se ve que no supera que su ex la haya dejado”, “Nunca quiere estar mal pero mete toda la pata, ardida y envidiosa”, “Se nota que no traga a Angelique, mega venenosa”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Y aunque las declaraciones de Cecilia fueron el pasado mes de enero cuando su hijo cumplió años, se volvió tendencia tras revivirse sus declaraciones debido a que tanto Sebastián como Angelique han estado muy activos en las redes sociales pero se viralizó una fotografía de Santi.