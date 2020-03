Tachan a Yalitza Aparicio de robamaridos, REVELAN lo que la habría delatado

La actriz Yalitza Aparicio nominada al Óscar en 2019 por su papel como protagonista del filme “Roma”, se encuentra envuelta en una polémica luego de que una mujer la acusara de haberle robado el esposo.Wendy Ahumada quien dice ser la esposa del novio de Yalitza Aparicio aseguró que la actriz ya sabía que su actual pareja estaba casado y aún así se lo bajó.

En una entrevista para la revista “TV y Novelas”, Wendy Ahumada aprovechó la entrevista para supuestamente desenmascarar a su ex, diciendo que es un golpeador. Ahumana indicó que el novio de Yalitza Aparicio estaba casado con ella cuando ambos iniciaron una relación y que además tiene un hijo.

André Montes es la actual pareja de la actriz de Roma, hombre que Wendy asegura era su pareja antes de que Yalitza se metiera en su relación. Ahumada asegura que Yalitza estaba consiente de que André estaba casado y aún así decidió meterse en la relación de ambos e incluso reveló que fue lo que delató a la actriz.

“Ella estaba consiente de que André tenía mujer e hijo, cuando me la presentaron, ella se quitó una chamarra de mezclilla que traía y en el cuello traía un chupetón”, afirmó Ahumada.

Tras dar su versión de los hechos, Ahumada aprovechó para mandarle un mensaje a la actriz y tachar a su expareja de mujeriego y golpeador.

“Le diría que andar de libertina y de borracha donde quiera, no habla bien de ella, ella no está engañada, sabe bien que destruyó una familia. No sabes el alacrán que me quitaste; es mujeriego, me golpeó hasta embarazada y me endeudó. Una vez me bajó de las escaleras de los pelos, no recuerdo ni por qué se enojó. Pero después se arrepintió, me pidió perdón y me prometió que ya no lo volvería hacer. Aunque sí lo volvió a hacer”, comentó durante la entrevista.

Tras estás acusaciones, la actriz no hablado nada al respecto.