Tachan a Ardiane Díaz de grosera por decir a fan: 'No ando haciendo encuestas'

Hace unos días, la actriz mexicana Ariadne Díaz sorprendió a sus millones de seguidores de las redes sociales tras su radical cambio de look, pues atrás dejó el tinte castaño para convertirse en una total pelirroja por decisión propia; su cambio de imagen no fue del total agrado de sus fans, a lo que le aconsejaron cambiar de color pero sorprendentemente ella escribió 'No ando haciendo encuestas'.

Fue esté fin de semana pasado cuando Ariadne Díaz compartió a través de sus historias de Insatgram unos videos en los que habló de diferentes temas, especialmente de su tono de cabello, al que ella aseguró que era como color zahahoria, sin embargo, hubo un usuario en especial que le comentó que le favorecían por sus ojos tonos como rubió o negro, a lo que la actriz que ha protagonizado varios melodramas de Televisa no se quedó callada y le respondió: 'No ando haciendo encuestas'.

El comentario de la protagonista de La doble vida de Estela Carrillo no fue muy bien recibido por algunos usuarios de las redes sociales, quienes armaron toda una polémica en las redes sociales y la tacharon de grosera y déspota. Y ante las diversas críticas que recibió, la famosa volvió a retomar otra vez sus redes sociales y dar su punto de vista.

“Me di cuenta que se armó un relajo ahí porque que si yo fui grosera de ponerle eso… A ver, yo les agradezco todos sus comentarios, los buenos y los malos; los malos los bloqueo y ya. Cuando realmente son insultos o cosas feas o negativas los bloqueo y ya", expresó Díaz ante la ola de comentarios que generó por decir que no andaba haciendo encuestas.

Sin embargo, no fue todo ya que la famosa expresó que la intención de ella cuando sube una fotografía en Instagram, ella no pregunta qué opinan los usuarios de lo que ven ahí, pero agradece los comentarios positivos.

“Por otro lado, siento que siempre hay esta cosa, no solamente en las figuras públicas en realidad. Ya de cualquiera que tenga Instagram, que uno sube una foto y pareciera que uno está preguntando qué opinas de lo que ves aquí y la realidad es que no es así. Yo les agradezco mucho cuando me ponen que qué hermosa, que qué linda… La opinión de los demás no modifica lo que yo pienso de mí ni para bien ni para mal. Entonces, todo el tiempo que traiga el pelo así tienen que opinar que cuál otro se me ve mejor. Es que no me importa si se me mejor o peor”, aseguró Ariadne Díaz.

Justificando de alguna forma su comentario, la protagonista de Muchachitas como tú indicó que si hay personas que tienen derecho a opinar, ella también tiene derecho a responder. “Ustedes tienen derecho de opinar, por supuesto, de escribir lo que ustedes quieran. Yo también tengo derecho a contestar y creo que esa es una parte de las redes sociales que todos tenemos que comprender", dijo.

"Quien no quiera que no le comenten en la foto bloquea comentarios, quien no quiere que le respondan a un comentario, no comenta y así de fácil. Y si te ofende o lo que sea lo que la actriz pueda decir, la dejas de seguir. Igual yo, si alguien me ofende a mí pues bloqueo y tan, tan, es así de simple. Pero de verdad, nunca dejan de sorprenderme los zafarranchos que se arman con un simple comentario de una persona y con una simple respuesta de mi parte”, aseguró.

Para acabar con la polémica, Ariadne Díaz le envió un mensaje al usuario que le aseguró que se veía mejor con otro tono de cabello. “Ya se te hará verme con el pelo más oscuro porque me tengo que retocar cada 15 días y me da mucha flojera. Entonces próximamente regresaré a mi color castaño”, concluyó.

