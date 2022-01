Sylvia Pasquel revela que Alejandra Guzmán se la mentó a Adela Micha tras comentario a Silvia Pinal

A casi un mes de que Silvia Pinal fuera dada de alta, su hija Sylvia Pasquel reveló todo lo que su hermana Alejandra Guzmán le dijo a Adela Micha, quien aseguró en en ese momento que La Diva del Cine de Oro ya no tardaba en morirse. ¡Hasta se la mentó!.

Fue durante una entrevista con la conductora de radio y televisión, Maxine Woodside, que la hija mayor de Silvia Pinal contó cómo enfrentó la intérprete de Yo te esperaba a la periodista luego de que se viralizara el video en el que Adela Micha augurara que le quedaba poco tiempo de vida a la abuela de Frida Sofía.

“(Adela Micha) fue muy hábil. Primero habló con Alejandra y después salió el video (…) mi hermana le habló para ponerla en su lugar. Le dijo lo que le tenía que decir”, comenzó diciendo Sylvia Pasquel al ser cuestionada sobre este tema que generó toda una polémica en redes sociales y por el que le llovieron los comentarios a la periodista.

Posteriormente Sylvia Pasquel reveló que tras el enfrentamiento que tuvo con Alejandra Guzmán, Adela la llamó para pedirle que le diera una entrevista, sin embargo, ella no sabía nada. “Cuando se peleó con Alejandra, me habló a mí y me dijo que me quería entrevistar, yo no sabía absolutamente nada”, agregó.

Tras darle la entrevista, Pasquel señaló que la periodista le ofreció una disculpa pero ella aún no entendía que sucedía , pues no había visto el video que rápidamente se viralizó. “Después de que me entrevista, (ella) me manda un mensaje y me dice: ‘Oye, es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló ‘La Guzmán’ y ya me la ‘recordó’ y me la rementó, pero quiero decirte que es un malentendido”, indicó la actriz.

Pese a que ella desconocía todo, Sylvia Pasquel no se quedó callada y le dijo si Alejandra se la había mentado era por algo. “Si te habló para mentártela, es por algo”. Para finalizar la entrevista Sylvia Pasquel recordó que cuando ella se percató de lo que sucedía y observó el video detenidamente no dudó en llamar a Adela Micha para reclamarle.

“Le dije: ‘¡Qué poca tienes! Eso no se hace. Con razón mi hermana te habló muy justificadamente para rementártela’. Ya te la mentaron, para qué quieres que (yo) te la mente otra vez’, pero sí se la merecía”, remató Sylvia Pasquel.

Recordemos que Adela Micha dijo durante una transmisión en vivo de su programa por YouTube 'Me lo dijo Adela', que Silvia Pinal no tardaba en morirse tras darse a conocer que en ese momento había sido ingresada al hospital. "¿Y tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, eh (...) Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir", dijo la periodista.

