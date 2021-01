Sylvia Pasquel no peleará por la herencia de Silvia Pinal

La herencia de doña Silvia Pinal ha causado mucha controversia, pues aunque se dice que ya está repartida a sus hijos, aún se habla de que habría una disputa, sin embargo, la actriz de telenovelas Sylvia Pasquel señaló que no peleará por la fortuna de su madre.

Entrevistada en el programa matutino ‘Hoy’, Sylvia Pasquel reveló la condición en la que se encuentra su madre, la actriz del cine de oro mexicano Silvia Pasquiel, quien se encuentra encerrada en su casa durante estos momentos difíciles que se viven por la pandemia del Covid 19.

“Mi mamita ya se encuentra en una etapa más bien de que está en su casa, relajada, ve la televisión, sale de repente a comer con su amiga eterna Gloria Cantón, a veces sale con otros amigos ahí que la llaman, lo que sí la buscan, los que son buenos amigos, porque luego ya sabes, hay quienes se cuelgan la medallita de que soy intimo de la Pinal y ni la van a ver, ni la buscan, ni la llaman”, dijo la actriz.

Lee también: El día que Silvia Pinal posó sin ropa para una revista

Sobre el tema de la herencia de su famosa madre, se le preguntó a Sylvia Pasquel si era cierto de que la herencia había sido repartida entre ella y sus hermanos, como lo había confirmado la ex pareja de Silvia Pinal, don Enrique Guzmán.

“Ella tiene muy organizado su testamento y cómo es que ella ha decidido repartir sus cosas entre la gente que quiere. Yo la verdad no me meto en eso, no es un tema que a mí me interese, ni estoy pensando en haber que me va a heredar, ni estoy buscando que me herede esto, que me herede el otro, bendito sea Dios ella me enseñó a trabajar”, expresó la actriz de telenovelas.

Por ello aseguró que no está interesada en entrar en una disputa familiar con su hermano Luis Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, o con otros miembros de la familia que conforman la dinastía Pinal.

Lee también: ¡Está para llorar! Foto de Silvia Pinal con ceja nueva

“Eso es algo que no me preocupa en realidad, si el día de mañana todos se quieren quedar con la herencia, pues eso para mí no es un tema, para mí la mejor herencia son los años que he compartido con ella, las cosas que he vivido con ella, las veces que nos hemos reído, que hemos llorado, que nos hemos ido de viaje, que nos hemos peleado, que nos hemos reconciliado, creo que esa es la mejor herencia que me llevo en el corazón y en la mente”, sostuvo.

Sylvia Pasquel en la actualidad se encuentra muy activa en redes sociales e incluso motiva a sus seguidores a realizar rutinas de ejercicios, que aunque le cuesta trabajo levantarse de su cama también se motiva para ejercitar su cuerpo.

La actriz de 71 años de edad, madre de la también actriz Stephanie Salas, ex pareja de Luis Miguel, y quien también es abuela de Michelle Salas, ha tenido como últimos trabajos actorales ‘Antes muerta que lichita’, ‘3 familias’ y ‘Doña flor y sus dos maridos’.