Suspenden obra teatral "Company" de Antonio Banderas, por posibles contagios en el equipo

La ola expansiva generada por el Covid-19 traducida a una larga pandemia mundial no ha terminado y cientos de espectáculos en vivo y a todo color o rodajes de cintas o series, se siguen viendo afectados; tal es el caso de la suspensión de la obra de teatro "Company" del actor de origen español Antonio Banderas, debido a posibles casos de contagio en su equipo de trabajo.

Las funciones de la puesta en escena con tintes de musical "Company", que dirige y protagoniza el propio Antonio Banderas en el Teatro del Soho de Málaga (al sur de España), fueron suspendidas desde el pasado lunes hasta el 12 de enero por posibles contagios de Covid-19 en el equipo del espectáculo, a falta de que sean confirmados por las pruebas realizadas.

La decisión fue adoptada "para cumplir con los protocolos sanitarios vigentes y garantizar la seguridad", anunció este lunes el Teatro del Soho en un comunicado recientemente.

En cuanto a las localidades que los espectadores habían adquirido de manera anticipada para las funciones hasta el 12 de enero, si lo desean, podrán ser reubicados en días posteriores o bien se les reembolsará el importe íntegro de la entrada.

La reubicaciones y devoluciones se podrán solicitar a través de los mismos canales de compra por el que fueron adquiridas.

El Teatro del Soho lamenta las molestias que esta cancelación pueda ocasionar a los espectadores y asegura que estará "enormemente agradecido" de volver a recibir al público a partir del 13 de enero. EFE

Por su parte, el actor de 61 años, compartió a través de su cuenta de Instagram, fotografías y vídeos de la convivencia y los ensayos de la puesta en escena, agradeciendo su preferencia y brindando por unas fiestas decembrinas llenas de amor, así como deseando lo mejor para su familia artística y al público en general.

"Mientras tanto en Madrid… A Chorus Line", se lee en una primera publicación de principios de diciembre de 2021 y otra más enalteciendo al equipo: "Ahí están…comiéndose Madrid a base de trabajo bien hecho".

Y el día 7 de diciembre, Banderas aparecería con el resto de los actores del musical, cuya descripción se lee: "Visitas que te alegran enormemente. Company con @maribelverdu y @amaiasalamanca. #companyelmusical @teatrodelsoho @caixabank #Malaga".

O "En Navidad también estaremos con vosotros con 'Company' ¡Felices Fiestas!", mientras todos desean lo mejor para su público.

