Susana Zabaleta revela el estado de salud de la actriz Raquel Olmedo

Tras darse a conocer el estado de salud de la primera actriz Raquel Olmedo al ventilarse que se encuentra hospitalizada e intubada a consecuencia del Covid-19, -información que fue proporcionada de primera mano por la cantautora Lolita de la Colina-, esta mañana fue que la también cantante Susana Zabaleta reveló el estado de salud de la actriz.

Fue la mañana de este jueves, que la actriz de cine y telenovelas asistiera como invitada al programa "Hoy" de Televisa, a promocionar una serie de conciertos que dará en vivo en un lugar de la Ciudad de México junto a la actriz y cantante Regina Orozco, así como un par de libros realizados por ella misma.

"El otro libro de los Abrazos" es el nombre del libro de Susana Zavaleta en el que indicó, el tema está enfocado precisamente en los tiempos tan difíciles que se han vivido durante los últimos dos años con la llegada del Covid-19, pues asegura que la humanidad no había valorado la libertad que tenía para expresar el amor a través de los abrazos antes de la llegada del virus que ha exterminado a gran parte de los habitantes del planeta Tierra.

Y al mismo tiempo destacó que ojalá y pronto se pueda volver a hacer para que no se pierda lo que la humanidad ya tenida ganado, además de externar su emoción por poder hacer ya un show en vivo que había estado posponiendo por la pandemia.

Entre tanto, la protagonista de "Sexo, pudor y lágrimas" (1999), quiso hacer un paréntesis antes de despedirse, en el que habló precisamente de la salud de la primera actriz Raquel Olmedo, de quien aseguró que se encuentra muy bien de salud, así lo dijo:

"Antes de irnos [quiero comentar] que vengo a decirles algo, que me pidieron que lo dijera: a Raquel Olmedo ya le quitaron la intubación, o sea, ya dejen de decir que está intubada, o sea, todos los días está mucho mejor, entonces, por fa, no estén diciendo que está mal, más bien, qué padre que está mejor y celebremos su vida, que está bien y que está evolucionando poco a poco, porque esto de que está intubada no es cierto, está muy bien, así que más bien mándenle buena vibra y que 'la Raquelita' está perfecta".

La también cantante, no dijo quién la envió a dar ese mensaje sobre la salud de la primera actriz, sin embargo, sus comentarios revela que la actriz no ha sido internada de emergencia sino que ya tenía varios días hospitalizada.

Pero fue hoy por la mañana que la compositora Lolia de la Colina -quien ha sido su compañera de escenario por muchos años-, revelara que estaba intubada.