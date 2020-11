Susana Zabaleta dice que caso de Eleazar es un escándalo mediático

Tras el escándalo que envuelve al actor Eleazar N por golpear físicamente a su novia, la modelo peruana, Tefi Valenzuela, por la que se encuentra en prisión preventiva acusado de violencia familiar, la actriz y cantante, Susana Zabaleta, mostró su postura ante esté caso que ha puesto de cabezas al mundo del espectáculo.

Zabaleta aseguró que este caso en paarticular, se trata solo de un escándalo mediático, pues se le debe de poner atención a todos los que ocurren a diario y que no tienen nada que ver con el medio del espectáculo. "Ahorita traen de moda a Eleazar, porque se madr... a una mujer y ella se atrevió a decirlo", dijo.

La cantante también hizo hincapié a la violencia que reciben las mujeres por parte de sus jefes, esposos y novios. ¿Saben cuántas mujeres hemos sido golpeadas por hombres? y ¿cuántas hemos sido maltratadas por nuestros jefes?, ¿a cuántas nos han dicho: a ver date una vuelta? Y uno sólo dice: ¿qué te pasa pervertido?", indicó la cantante durante una entrevista para el programa Sale el Sol.

Susana indicó durante la entrevista que ella trata de educar a su hijo paraa que este consciente de lo que hace y sobre todo que respete a las mujeres. "Como siempre le digo a mi hijo, que acaba de tronar con su novia, pero siempre le decía: 'Protégela, protégela de mí, de ti, protege a una mujer, siempre protégela', espero que lo haya entendido", finalizó.

En el caso de Eleazar, la víctima, Tefi Valenzuela, señaló frente a diversas cámaras de televisión que ella ya perdonó al actor de Atrévete a Soñar pero de corazón ya que no retirará la demanda

“Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón y es lo único que quiero decir, lo perdono, si la justicia decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera, será decisión de ellos. Yo cumplí con lo mío, no le deseo ningún mal, al contrario, espero que él encuentre la manera de sanar también, yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya”, comentó.

La modelo peruana señaló que ella cumplió con el deber de denunciar y que ahora depende de las autoridades que se haga justicia. "Yo cumplí con mi deber de denunciar, que es mi deber como mujer, como ciudadana, el que tenemos todos, ya lo que diga él, qué es justo o qué no es justo, lo tendrá que ver el juez, ya eso no depende de mí, tampoco deseo nada ni pido ningún castigo, simplemente lo dejo en las manos de ellos", mencionó.

