Supuesto hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari es guapísimo: VIDEO

Mucho se ha especulado sobre el paradero de Adela Noriega desde que desapareció del ojo público tras participar en la telenovela Fuego en la Sangre, telenovela en la que la actriz tuvo su último protagónico junto a Eduardo Yañez , Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Nora Salinas y Pablo Montero.

Ha 12 años de Fuego en la Sangre y diversos rumores que han circulado entorno a la vida de la protagonista de Amor Real, como el que tuvo un hijo con el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, siguen siendo un misterio. Recientemente el periodista Jorge Carbajal confirmó que Adela Noriega y el político tuvieron un hijo, el cual actualmente se encarga de administrar los negocios de su madre.

De acuerdo con el periodista, el hijo de la actriz y el político tiene actualmente 32 años y se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega. “Ahora el encargado es el hijo, el muchachito que también se llama Carlos. Ahora es él el que está a cargo del manejo de los negocios y las propiedades. Es un negocio que Adela tiene desde que hacía ‘Dulce desafío’” dijo Carbajal.

El presentador también señaló que quien le inyecta dinero a los negocios que maneja Carlos es su madre. “Esta inmobiliaria la tiene desde hace mucho tiempo allá en Miami, dicen que vive en una casa muy privada allá en South Beach. Obviamente ella es la que mete el dinerito y el personal se encarga de vender”.

El reportero aseguró que fue en los años 90's que el periodista Rafael Loret de Mola fue el primero que reveló que la protagonista de Fuego en la Sangre dio a luz en el hospital Inglés y hasta ahí llegó la esposa de Carlos Salinas de Gortari, quien le propició unas cachetadas a la actriz.

“Estuvo hospitalizada Adela Noriega por que iba a dar a luz, por qué iba a tener su bebé, se habló en algún momento que habían sido gemelos pero no fue uno en realidad, ya lo confirme, fue un hijo nada más, un hijo de Carlos Salinas de Gortari...”.

Recientemente en redes sociales ha circulado unas imágenes de un joveen, quien es el supuesto hijo de la actriz, sin embargo, el periodista aseguró que él no puede asgurar que sea el hijo de la actriz pero si confirmar que lla tuvo un hijo.

“Esas fotos están corriendo por todo internet ya, y yo lo dije ayer: ‘se está diciendo que él es el hijo’, eso sí yo no lo puedo confirmar por que no me las dieron a mi directamente (las fotos)...lo que sí les puedo confirmar es que Adela sí tuvo un hijo que sí fue de Salinas de Gortari que decía que era su sobrino, y que finalmente está viviendo con él en Miami, entre Miami, Polanco e Europa”.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ