Sufre Arturo Peniche fuerte caída y le provoca tres fracturas

El actor Arturo Peniche, quien hace algunos meses, dio a conocer los problemas de pareja entre él y su esposa Gabriela Ortiz -ocasionados por la pandemia-, recientemente compartió con sus fans, un accidente que sufrió al salir de la regadera, lo que le provocó tres fracturas en la pierna izquierda.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el protagonista de "María Mercedes" (1992), contó mediante un vídeo, el accidente que sufrió en su hogar, así como algunos detalles del imprevisto, que lo han llevado a protegerse la pierna con una bota especial.

"Amigos, ¿cómo están? Aquí estamos mi amigo Gerry y un servidor. Estoy haciendo una receta para la página, para el canal de recetas... Estoy haciendo un rico picadillo para poder acompañar con arrocito blanco comer hoy con mi pata rota; aquí está: ¡tres fracturas! Me resbalé saliendo de la regadera, si lo sé soy un wey, ni hablar, pero sucede, los accidentes suceden", expresó el actor en el clip.

Y continuó: "No menos contento, ayer precisamente empezamos las grabaciones de 'Fuego Ardiente', del máster, gran productor Carlos Moreno -mi amigo-, y vamos a tener un gran elenco en esta historia", dijo el histrión, además de destacar algunos grandes actores que participarán en el melodrama como Laura Flores, Kuno Becker, Luis Gatica, Odiseo Bichir, Claudia Ramírez, entre otros actores que forman parte del numeroso elenco.

"Sábado de cocina... Hoy sábado #cocinando para compartir recetas de comida con ustedes querido público, además de comentarles que ya empecé la nueva teleserie #FuegoArdiente de #Televisa y de la mano del gran Productor Carlos Moreno... espérenla pronto!", posteó el actor a la par del vídeo que compartió.

Y pese a lo contento que se le puede ver en una de sus más recientes publicaciones, el actor compartió una queja que hizo pública hacia la tienda de autoservicio Chedraui, sucursal Santa Fe de la Ciudad de México, debido a que tras la fractura que sufrió fue a la tienda y quiso subirse a un "carrito" para hacer sus compras cómodamente, ya que además tampoco puede caminar; sin embargo, según sus palabras, sufrió discriminación por parte de una empleada del lugar.

"Que mala atención a clientes en Ch****ui Santa Fe", expresó el histrión al lado de un segundo vídeo que publicó, poniendo en mal a la tienda de autoservicio.

"Estoy lastimado de mi pie, tengo tres fracturas y pedí un carrito para poderme mover y resulta que me dijeron que me trasladara hasta servicio al cliente, en lugar de llevarlo a la puerta… Lo peor de todo es que la gente me dio la espalda y me dejó hablando solo, qué fea atención tienen”, dijo indignado Arturo Peniche, quien destacó que esa situación no puede suceder.

Pero sorpresivamente, la tienda acudió al llamado que hizo el actor y atendió su queja pública que realizó a través de su perfil personal de Instagram; así le contestó la tienda de autoservicio:

"Hola, Arturo. Entendemos tu molestia. De antemano te ofrecemos una disculpa por la mala experiencia que tuviste con nosotros. Permítenos dar seguimiento a lo que comentas, por favor, compártenos, por mensaje directo, un correo o teléfono donde podamos localizarte, así como la fecha y hora aproximada de tu visita. El área encargada ya está gestionando tu reporte, pero nos gustaría poder brindarte una atención personalizada. Sentimos las molestias ocasionadas. *Aviso de privacidad: http://bit.ly/2PLbvgC".

La respuesta de la tienda, por supuesto, tuvo contestación por parte del actor, y claramente dejó ver que no tiene nada contra la tienda pero sí contra su personal, quienes definitivamente no están capacitados para atender a los clientes de manera cordial.

Finalmente, la tienda de autoservicio le dio una segunda respuesta al actor, quien se notó muy molesto y triste por la situación que vivió en el lugar:

"@arturopenicheof ¡Arturo, buen día! Estamos tomando las medidas necesarias para que estas situaciones no sucedan. Ya identificamos la tienda en donde tuviste esta mala experiencia y sentimos las molestias ocasionadas, las áreas encargadas ya están al tanto de tu caso. Nuestros clientes son lo más importante para nosotros".

