Suegra de Belinda cambia de look; se ve más joven y sexy

No solo Belinda y Christian Nodal han sido una sensación en las redes sociales, pues tras anunciar su romance no solo ellos acapararon reflectores, pues también la madre del cantante del regional mexicano, Silvia Cristina Nodal, ha dado de qué hablar. Y aunque poco se sabe de la vida de la suegra de Belinda, lo cierto es que ha ganado gran popularidad en las redes sociales.

Y es que Silvia Cristina Nodal ha dejado impactados con su belleza a sus más de 370 mil seguidores en Instagram. La madre del ex coach de La Voz de Azteca, quien ha demostrado que es amante que es una amante de los animal print, se ha encargado de presumir que goza de un espectacular físico y un bello rostro, por lo que muchos aseguran que en vez de suegra de Belinda parece su hermana.

Hace unos días la señora Silvia Cristina Nodal sorprendió acaparó miradas luego de compartir a través de sus historias de Instagram que se había sometido a un radical cambio de look con el que dejó con el ojo cuadrado a muchos de sus fans. La suegra de Belinda se rapó por lo que luce más sexy que nunca.

Como era de esperarse la madre de Christian Nodal encendió las redes al aparecer en melena y con unos lentes oscuros que combinan perfectamente con un outfit de playa. La mamá del ex coach de La Voz Azetca además presumió una elegante cadena de cruz.

Y aunque poco se sabe de la vida privada de la madre del cantante regional mexicano se ha encargado que poco a poco sus fans conozcan un poco de su familia. Recordemos que el pasado mes de diciembre la joven mujer compartió a través de su Instagram que su familia atravesabapor un momento difícil, pues se habían contagiado de coronavirus, razón por la que no festejaron Navidad y Año Nuevo.

Silvia Cristina Nodal cambia de look. Foto Instagram Silvia Cristina Nodal

Mientras que hace unos días, Silvia Cristina Nodal, anunció una terrible noticia, un ser querido murió por lo que lo despidió con un emotivo mensaje a través de Instagram.

"Anoche mi corazón estalló de tristeza, se me fue el pequeño hilo de conexión que tenía aquí en la tierra con mi abuelita Mela ! Se fue mi querido Benny, que más que mi tío siempre fue mi Chipilón. Agradezco al cielo verte puesto en nuestra familia, gracias por amarnos tanto! nosotros también lo hicimos con todo nuestro corazón y nuestro respeto. Por siempre tú gran ejemplo de vida, alegría, lealtad y amor por la música vivirá en nosotros. No alcanzamos a despedirnos mi niño, me quede con la carta que le pediste a Santa claus, tú acordeón. Como extrañaré tú prudencia e inocencia para pedir las cosas y con la picardía con la que lo hacías, nos falto darnos carrilla porque el bicho nos alcanzó. Segura estoy que te hicimos muy feliz como tú a nosotros! Gracias por tanto mi querido Benny siempre tendrás mi cariño aquí en la tierra y a donde quiera que yo vaya, siempre seré tú Castinancio vuela alto Benancio a los brazos de tú tan amada madre y a los de tú padre !", escribió la madre del cantante para despedir a su tío.

La también mánager de Christian Nodal aprovecha sus redes para presumir de vez en cuando algunos de los lujos que se da, como lujos, viajes, cenas y elegantes outfits.