Subastan primer NFT de Armando Manzanero en más de 12.000 dólares

A año y medio de su muerte, este viernes fue subastado, el primer NFT (certificado digital de autenticidad), del cantautor yucateco Armando Manzanero, de la versión inédita de "Como yo te amé" interpretada en directo en un concierto en 2018 en el sitio arqueológico de Chichén Itzá, por 246.400 pesos (12.410 dólares).

"Con este NFT se busca llevar el legado del Maestro Manzanero al futuro. Acercando su música a generaciones actuales a través de nuevos y revolucionarios formatos", indicó el comunicado emitido por la empresa Subastas Morton.

El comprador de la obra -quien decidió permanecer en anonimato- se hizo acreedor a la pieza musical presentada en formato MP4 y que cuenta con una portada diseñada por el artista gráfico Dave Ordnajela.

Ésta será entregada virtualmente por medio de una transferencia a una "wallet" (bolsillo) y, físicamente, se le dará un marco de acrílico con una pantalla que fue diseñada para reproducir el NFT de forma permanente, según anunció la casa de subastas.

Además, el comprador se hizo acreedor a un 20% de las regalías que se obtengan de la comercialización de "Como yo te amé" después de su lanzamiento.

Tendrá, asimismo, acceso exclusivo al desarrollo del proyecto en homenaje al cantante "Una Vida: Armando Manzanero", compuesto por un disco y un documental del emblemático concierto en Chichén Itzá, zona arqueológica ubicada en el estado de Yucatán, México, considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo.

"El maestro (Manzanero) siempre quería innovar, mantenerse cerca de las nuevas generaciones y acercarse a su público, y creo que de las tecnologías de hoy la que más da un acercamiento a sus fans es precisamente el NFT y por eso lo estamos haciendo", dijo el pasado 10 de junio en entrevista con Efe Manuel Reta, productor del proyecto.

Manzanero, uno de los compositores más importantes de México y quien creó himnos como "Adoro" o "Contigo aprendí", falleció el 28 de diciembre del 2020 a causa de coronavirus. La última aparición pública de Manzanero fue el 11 de diciembre del mismo año en su amada Mérida, capital de Yucatán, donde inauguró el Museo Casa Manzanero. EFE

Con información de ARMANDO MANZANERO / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Armando Manzanero

