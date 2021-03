Stephanie Valenzuela lanza sencillo tras asegurar que Eleazar no saldrá libre

A unos días de que Eleazar N reciba su sentencia tras haber agredido físicamente a Stephanie Valenzuela, la modelo y cantante lanzará un nuevo sencillo llamado Perdón, tema donde contará algunas experiencias vividas.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la peruana aprovechó para anunciar que estrenará el tema, Perdón, por lo que compartió unos videoclips para promocionar su nuevo lanzamiento, el cual estará disponible en diversas plataformas digitales.

“Éramos el uno para el otro... eras el hombre perfecto”, escribió la modelo peruana junto a un atrevido videoclip para promocionar su canción. En otras de las publicaciones, la modelo compartió otro videoclip en donde aparece junto a dos hombres y escribió: “Se abre casting pa otro amor”.

Y aunque Stephanie Valenzuela se encuentra muy contenta por su nuevo lanzamiento y forjando su carrera musical, misma que planeó en algún momento con Eleazar N. Recientemente la modelo acaparó los reflectores luego de que el abogado del protagonista de la novela Atrévete a soñar revelará que se encontraba en un acuerdo monetario con la afectada para que el actor pudiera recuperar su libertad, a lo que la joven se pronunció y aseguró que "Eleazar no va a salir sin sentencia”.

“Estoy leyendo con incomodidad muchos mensajes de gente que se deja llevar por titulares amarillistas que no sé de dónde sacan información equivocada, les recuerdo que no he dado un paso atrás, sigo firme desde el día 1 todo se va a llevar por la ley y Eleazar no va a salir sin la sentencia que le otorgue el juez, yo no tengo más que hacer que acogerme a las leyes mexicanas y esperar que actúen de acuerdo a derecho, por favor a los medios no DESinformen #niunamas”, escribió la cantante a través de sus historias de Instagram.

Tefi Valenzuela ha recibido el apoyo de un sin fin de personas del medio del espectáculo como Laura Bozzo y Maribel Guardia tras darse a conocer la situación por la que pasó.

Recordemos que fue el pasado 4 dde noviembre cuando Eleazar N fue detenido por las autoridades tras un llamado de auxilio de la modelo peruana. El actor de novelas como; Atrévete a Soñar y La mexicana y el Güero está acusado de intento de estrangulamiento y en los próximos días se conocerá cuál será su sentencia.